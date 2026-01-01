Hasta un 70% de descuento en LibrePhotos

Despliega LibrePhotos con una instalación de un solo clic.

Gestión de fotos autoalojada con reconocimiento facial automático, detección de objetos y búsqueda impulsada por IA para toda tu colección.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega LibrePhotos con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para LibrePhotos

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con LibrePhotos

LibrePhotos es una plataforma de gestión de fotos autoalojada y de código abierto que lleva la organización impulsada por IA a tu biblioteca personal de fotos. A diferencia de Google Fotos o iCloud, cada imagen permanece en tu propio servidor, sin límites de carga, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a tus recuerdos. Procesa automáticamente tus fotos con reconocimiento facial, detección de escenas y búsqueda semántica para que puedas encontrar cualquier imagen sin etiquetado manual.

Alojar LibrePhotos en un VPS te da control total sobre tus datos más personales. Todo el procesamiento de ML se ejecuta localmente: la agrupación facial, la geocodificación inversa y la detección de objetos ocurren en tu servidor sin llamadas a servicios externos de IA. Ya sea que estés migrando de un servicio de fotos en la nube o construyendo un archivo familiar privado, LibrePhotos ofrece una alternativa pulida y con todas las funciones.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LibrePhotos

Reconocimiento facial

Agrupa automáticamente los rostros en toda tu biblioteca para que puedas etiquetar personas una sola vez y encontrar al instante cada foto en la que aparecen.

Búsqueda de fotos con IA

Busca tus fotos por objetos, escenas y descripciones usando aprendizaje automático en el dispositivo — no se requiere API en la nube.

Organización automática de fotos

Las vistas de línea de tiempo y álbum con agrupación basada en eventos, geocodificación inversa y extracción de metadatos EXIF organizan su biblioteca sin esfuerzo manual.

Soporte multiusuario

Comparta su servidor de fotos con miembros de la familia, cada uno con su propia biblioteca, alcance de reconocimiento facial y controles de acceso.

Soporte para RAW y video

Maneja archivos RAW, formatos HEIC/HEIF y videos junto con JPEGs estándar, preservando la calidad de imagen completa y los metadatos.

¿Por qué ejecutar LibrePhotos en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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