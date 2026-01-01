Despliega LibrePhotos con una instalación de un solo clic.
Gestión de fotos autoalojada con reconocimiento facial automático, detección de objetos y búsqueda impulsada por IA para toda tu colección.
Elige un plan VPS para LibrePhotos
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con LibrePhotos
LibrePhotos es una plataforma de gestión de fotos autoalojada y de código abierto que lleva la organización impulsada por IA a tu biblioteca personal de fotos. A diferencia de Google Fotos o iCloud, cada imagen permanece en tu propio servidor, sin límites de carga, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a tus recuerdos. Procesa automáticamente tus fotos con reconocimiento facial, detección de escenas y búsqueda semántica para que puedas encontrar cualquier imagen sin etiquetado manual.
Alojar LibrePhotos en un VPS te da control total sobre tus datos más personales. Todo el procesamiento de ML se ejecuta localmente: la agrupación facial, la geocodificación inversa y la detección de objetos ocurren en tu servidor sin llamadas a servicios externos de IA. Ya sea que estés migrando de un servicio de fotos en la nube o construyendo un archivo familiar privado, LibrePhotos ofrece una alternativa pulida y con todas las funciones.
Funciones clave de LibrePhotos
Reconocimiento facial
Agrupa automáticamente los rostros en toda tu biblioteca para que puedas etiquetar personas una sola vez y encontrar al instante cada foto en la que aparecen.
Búsqueda de fotos con IA
Busca tus fotos por objetos, escenas y descripciones usando aprendizaje automático en el dispositivo — no se requiere API en la nube.
Organización automática de fotos
Las vistas de línea de tiempo y álbum con agrupación basada en eventos, geocodificación inversa y extracción de metadatos EXIF organizan su biblioteca sin esfuerzo manual.
Soporte multiusuario
Comparta su servidor de fotos con miembros de la familia, cada uno con su propia biblioteca, alcance de reconocimiento facial y controles de acceso.
Soporte para RAW y video
Maneja archivos RAW, formatos HEIC/HEIF y videos junto con JPEGs estándar, preservando la calidad de imagen completa y los metadatos.
¿Por qué ejecutar LibrePhotos en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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