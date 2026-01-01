Hasta un 70% de descuento en Komga

Implementa Komga con una instalación de un solo clic.

Servidor de medios autoalojado para cómics, manga, revistas y libros electrónicos con soporte para OPDS, Kobo Sync y KOReader Sync.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Komga con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Komga

Komga es un servidor de medios de código abierto diseñado específicamente para cómics, manga, BDs, revistas y libros electrónicos. Escanea tu biblioteca de formatos CBZ, CBR, EPUB, PDF y otros formatos de archivo, extrae metadatos, genera miniaturas y expone todo a través de un rápido lector web, además de feeds de OPDS, Kobo Sync y KOReader Sync para aplicaciones nativas y dispositivos de tinta electrónica.

Alojar Komga en tu propio VPS convierte cualquier carpeta de archivos de cómics y manga en una biblioteca privada y compatible con dispositivos móviles que puedes leer desde cualquier lugar: en la web, en un dispositivo de tinta electrónica Kobo o KOReader, o a través de aplicaciones compatibles con OPDS como Panels, Chunky y KyBook. No hay tarifas de suscripción, no hay DRM, y ninguna plataforma decide qué permanece en tu biblioteca.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Komga

Cómics y formatos de libros electrónicos

Soporta CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB y PDF de forma nativa, con extracción de metadatos de ComicInfo.xml, EPUB OPF y etiquetas de ComicRack.

Lector web integrado

Lector web rápido y responsivo con modo de doble página, diseños ajustados al ancho y ajustados a la altura, y sincronización del progreso de lectura entre dispositivos.

Fuentes OPDS

Los puntos finales OPDS v1 y v2 hacen que Komga sea compatible con lectores nativos como Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, y docenas de otros, listo para usar.

Sincronización de Kobo y KOReader

La compatibilidad nativa con Kobo Sync y KOReader Sync envía contenido nuevo y recuerda la posición de lectura en dispositivos de tinta electrónica sin cargar archivos manualmente.

Escaneos automáticos de la biblioteca

El monitoreo en vivo del sistema de archivos más los escaneos programados mantienen la biblioteca sincronizada a medida que sueltas nuevos archivos de cómics y libros electrónicos en la carpeta de datos.

Multiusuario y uso compartido

Las bibliotecas por usuario, las restricciones de edad y los roles de compartición solo de lectura permiten que las familias o grupos de lectura compartan un servidor sin interferir entre sí.

¿Por qué ejecutar Komga en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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