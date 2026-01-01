Implementa KitchenOwl con instalación de un solo clic.
Lista de compras compartida autohospedada, administrador de recetas y planificador de comidas que mantiene a todo el hogar sincronizado desde cualquier dispositivo.
Elige un plan VPS para KitchenOwl
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con KitchenOwl
KitchenOwl es una aplicación de código abierto autoalojada para listas de compras, recetas y planificación de comidas para hogares. El backend de Flask se combina con una interfaz de usuario web y móvil de Flutter para mantener las listas de compras, el inventario de la despensa y las recetas guardadas sincronizadas en tiempo real en los dispositivos de cada miembro del hogar —teléfonos en la tienda, tabletas en la cocina, portátiles en cualquier otro lugar.
Alojar KitchenOwl en tu propio VPS mantiene los hábitos de compra, las colecciones de recetas y las rutinas del hogar dentro de una infraestructura que controlas, en lugar de un SaaS de nivel gratuito que monetiza los datos de compra de los consumidores. La implementación de un solo contenedor viene con SQLite para un bajo uso de recursos, soporta hogares y recetas ilimitados, y se integra con aplicaciones móviles en iOS y Android para la edición de listas en la tienda.
Funciones clave de KitchenOwl
Listas de compras compartidas
Listas de compras sincronizadas en tiempo real en teléfonos, tabletas y computadores portátiles para que todos vean la misma lista mientras compran o planifican.
Recetas y planificación de comidas
Guarda recetas (o impórtalas desde URLs), planifica comidas en un calendario y genera automáticamente una lista de compras a partir de recetas seleccionadas.
Seguimiento de despensa
Lleve un registro de los artículos que ya tiene a mano para que la planificación de comidas pueda restarlos de la lista de compras generada y evitar compras duplicadas.
Múltiples hogares
Administra hogares separados en una sola instancia, cada uno con listas, recetas y miembros aislados para hogares compartidos o familia extendida.
Aplicaciones para iOS y Android
Las aplicaciones móviles propias se conectan a tu instancia autoalojada para actualizaciones rápidas de listas, compras sin conexión y entrada de artículos tipo código de barras.
Sugerencias inteligentes
Las sugerencias de artículos y la clasificación inteligente por pasillo aceleran la creación de listas al aprender los productos que tu hogar suele comprar juntos.
¿Por qué ejecutar KitchenOwl en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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