Implementa Keycloak con un solo clic.
Gestión de identidades y accesos de código abierto de nivel empresarial compatible con SSO, OAuth2 y SAML.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Keycloak
Keycloak es una plataforma de gestión de identidad y acceso (IAM) de código abierto y de nivel empresarial, desarrollada por Red Hat y aceptada en la CNCF. Permite el inicio de sesión único (SSO), la autenticación multifactor (MFA), el inicio de sesión social, la federación con LDAP/Active Directory y el control de acceso basado en roles, eliminando la necesidad de construir sistemas de autenticación personalizados para cada aplicación que implementes.
Alojar Keycloak en tu propio VPS te otorga la propiedad completa de las credenciales de usuario sensibles y los datos de sesión, evitando los costos por usuario de los servicios IAM en la nube. Esta implementación utiliza PostgreSQL para una persistencia de grado de producción, lo que lo hace adecuado para asegurar cargas de trabajo reales desde el primer día.
Funciones clave de Keycloak
Single Sign-On
Permita que los usuarios se autentiquen una sola vez y accedan a todas las aplicaciones conectadas sin volver a ingresar las credenciales, reduciendo la fricción y mejorando la postura de seguridad.
Autenticación multifactor
Agregue OTP, WebAuthn y autenticadores personalizados a cualquier flujo de inicio de sesión sin modificar sus aplicaciones.
Intermediación de Identidades
Delegue la autenticación a Google, GitHub, Azure AD o cualquier proveedor OIDC/SAML mientras mantiene su base de datos de usuarios centralizada.
Federación de Usuarios
Sincronice y autentique usuarios desde servidores LDAP o Active Directory existentes sin migrar el directorio.
Autorización de grano fino
Defina roles, grupos y permisos a nivel de recurso en múltiples reinos aislados para implementaciones multi-inquilino.
¿Por qué ejecutar Keycloak en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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