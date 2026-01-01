Keycloak es una plataforma de gestión de identidad y acceso (IAM) de código abierto y de nivel empresarial, desarrollada por Red Hat y aceptada en la CNCF. Permite el inicio de sesión único (SSO), la autenticación multifactor (MFA), el inicio de sesión social, la federación con LDAP/Active Directory y el control de acceso basado en roles, eliminando la necesidad de construir sistemas de autenticación personalizados para cada aplicación que implementes.

Alojar Keycloak en tu propio VPS te otorga la propiedad completa de las credenciales de usuario sensibles y los datos de sesión, evitando los costos por usuario de los servicios IAM en la nube. Esta implementación utiliza PostgreSQL para una persistencia de grado de producción, lo que lo hace adecuado para asegurar cargas de trabajo reales desde el primer día.