Implementa Kavita con un solo clic.
Biblioteca digital autoalojada para cómics, manga, novelas ligeras y libros electrónicos con lectores dedicados y soporte multiusuario.
Elige un plan VPS para Kavita
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Kavita
Kavita es un gestor de biblioteca digital autoalojado con muchas funciones, compatible con CBZ, CBR, EPUB, PDF y todos los principales formatos de cómics y libros electrónicos. Escanea y cataloga automáticamente tus medios con extracción automática de metadatos, y proporciona interfaces de lectura dedicadas optimizadas para cada tipo de contenido, incluyendo páginas dobles de cómics, flujo de manga de derecha a izquierda y desplazamiento continuo de Webtoon.
Alojar Kavita en tu propio VPS hace que toda tu colección esté disponible 24/7 desde cualquier dispositivo sin depender del tiempo de actividad del hardware doméstico. El soporte multiusuario con permisos basados en roles permite a las familias compartir una biblioteca con controles de acceso apropiados para la edad, mientras que el soporte OPDS significa que cualquier aplicación de lectura compatible puede conectarse a tu servidor.
Funciones clave de Kavita
Soporte Universal de Formato
Lee archivos CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF y EPUB con detección automática de formato y renderizado optimizado para cada tipo de archivo.
Lectores Especializados
Los modos de lectura dedicados para cómics, manga (de derecha a izquierda), libros electrónicos y desplazamiento de Webtoon se adaptan automáticamente a cada tipo de contenido.
Bibliotecas Multiusuario
Cree cuentas de usuario ilimitadas con roles de administrador, bibliotecario y lector, además de controles de restricción de edad para una navegación segura para toda la familia.
Metadatos Inteligentes
Kavita+ se conecta a Comic Vine, AniList y otros proveedores para enriquecer automáticamente tu biblioteca con portadas, descripciones e información del creador.
Soporte para OPDS & Tachiyomi
Acceda a su biblioteca a través de cualquier aplicación compatible con OPDS o la extensión Tachiyomi en Android, lo que le da flexibilidad en cómo lee.
¿Por qué ejecutar Kavita en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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