Hasta un 70% de descuento en Kapowarr

Implementa Kapowarr con instalación en un solo clic.

Gestor de biblioteca de cómics autohospedado que descarga, organiza y gestiona automáticamente su colección de cómics digitales.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Kapowarr con instalación en un solo clic.

Elige un plan VPS para Kapowarr

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Kapowarr

Kapowarr es un gestor de biblioteca de cómics autoalojado, construido para el ecosistema arr, diseñado para automatizar la descarga, el cambio de nombre y la organización de números de cómics digitales, volúmenes y novelas gráficas. Al igual que Sonarr para programas de televisión o Radarr para películas, Kapowarr te permite añadir títulos que quieres seguir y luego busca y descarga automáticamente nuevos números a medida que estén disponibles de una variedad de fuentes compatibles.

La aplicación puede importar bibliotecas de cómics existentes, convertir formatos de archivo y organizar archivos según esquemas de nombres personalizables. Ejecutar Kapowarr en un VPS mantiene tu biblioteca accesible desde cualquier lugar mientras automatiza el trabajo de mantenimiento que de otro modo requeriría un esfuerzo manual continuo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Kapowarr

Descargas automatizadas de incidencias

Agregue los volúmenes que desea seguir y Kapowarr buscará y descargará automáticamente los nuevos números a medida que se publiquen.

Importación y organización de la biblioteca

Importa una biblioteca de cómics existente y deja que Kapowarr renombre, mueva y organice los archivos según tu esquema de nombres preferido.

Descarga multifuente

Descarga desde enlaces DDL, Pixeldrain, Mega y muchas otras fuentes con preferencias de calidad y formato configurables.

Conversión de formato

Extrae y convierte automáticamente los archivos comprimidos descargados a tu formato de cómic preferido durante el proceso de importación.

Búsqueda manual y automática

Utilice la búsqueda monitoreada de un solo clic para obtener volúmenes completos automáticamente, o explore y elija lanzamientos específicos con la búsqueda manual.

¿Por qué ejecutar Kapowarr en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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