Implementa JumpServer con instalación de un solo clic.
Plataforma de gestión de acceso privilegiado de código abierto para centralizar el acceso a SSH, RDP y bases de datos en toda su infraestructura.
Elige un plan VPS para JumpServer
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con JumpServer
JumpServer es una plataforma de Gestión de Acceso Privilegiado (PAM) de código abierto que proporciona una puerta de enlace centralizada para acceder a todos los activos de infraestructura — servidores, bases de datos, clústeres de Kubernetes y dispositivos de red. En lugar de distribuir claves SSH o compartir contraseñas directamente, los equipos se autentican a través de JumpServer, que actúa como proxy para cada conexión, registra toda la actividad y graba las sesiones con fines de auditoría y cumplimiento. El acceso se rige por permisos basados en roles y flujos de trabajo de aprobación opcionales.
El autoalojamiento de JumpServer mantiene todas las grabaciones de sesión, registros de acceso y credenciales almacenadas en tu propia infraestructura — algo crítico para marcos de cumplimiento como SOX, PCI-DSS e ISO 27001 que requieren pistas de auditoría y pruebas de que el acceso a sistemas sensibles está controlado y monitoreado.
Funciones clave de JumpServer
Puerta de enlace de acceso centralizado
Enrute todas las conexiones SSH, RDP, VNC y de base de datos a través de un único proxy auditado, eliminando la exposición directa de credenciales a los ingenieros.
Grabación y reproducción de sesión
Cada sesión privilegiada se graba y es reproducible en el navegador, lo que proporciona a los equipos de seguridad un rastro forense completo de toda la actividad de la infraestructura.
Control de acceso basado en roles
Otorgue a los usuarios acceso a activos específicos con permisos detallados y flujos de trabajo de aprobación con límite de tiempo para que las credenciales nunca se compartan directamente.
Soporte multiprotocolo
Gestione servidores Linux vía SSH, máquinas Windows vía RDP o VNC, bases de datos relacionales, clústeres de Kubernetes y dispositivos de red desde una sola plataforma.
Bóveda de credenciales integrada
Almacene, rote y envíe credenciales automáticamente para que los usuarios se conecten a través de JumpServer sin conocer nunca las contraseñas subyacentes.
¿Por qué ejecutar JumpServer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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