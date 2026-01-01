Implementa Jellystat con instalación de un solo clic.
Panel de estadísticas e información de código abierto para el servidor multimedia Jellyfin con seguimiento detallado de reproducción y análisis de usuarios.
Elige un plan VPS para Jellystat
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Jellystat
Jellystat es una aplicación de estadísticas de código abierto creada específicamente para el servidor multimedia Jellyfin, inspirada en el estilo de análisis de Tautulli para Plex. Se conecta a la API de tu servidor Jellyfin y recopila continuamente datos de reproducción, actividad del usuario e información de la biblioteca, presentándolo todo a través de gráficos interactivos y paneles detallados por usuario.
Alojar Jellystat en un VPS mantiene tu historial de visualización y los análisis del servidor completamente bajo tu control, libre de servicios de seguimiento de terceros. Una base de datos PostgreSQL incluida conserva los datos históricos de reproducción a través de las actualizaciones del contenedor, y el sistema de copia de seguridad integrado guarda tus estadísticas y configuración para que los análisis sobrevivan a las actualizaciones y migraciones sin exportaciones manuales.
Funciones clave de Jellystat
Seguimiento de reproducción
Cada transmisión de Jellyfin se registra con datos del usuario, el elemento, el dispositivo y la duración de la reproducción, para que tenga un historial completo de la actividad del servidor multimedia.
Análisis de la actividad del usuario
Los paneles de control por usuario muestran el tiempo de visualización, el contenido favorito y los patrones de visualización en todo el hogar para desgloses transparentes del uso de medios.
Estadísticas de la biblioteca
Desgloses detallados de películas, programas y otro contenido por género, códec y resolución revelan la forma de tu biblioteca multimedia.
Copias de seguridad integradas
La copia de seguridad y restauración con un solo clic para la base de datos de Jellystat mantiene seguras sus estadísticas históricas a través de actualizaciones, migraciones y cambios de host.
Autenticación segura
El inicio de sesión basado en JWT protege el panel de análisis del acceso público sin depender de las cuentas de usuario de Jellyfin para iniciar sesión.
¿Por qué ejecutar Jellystat en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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