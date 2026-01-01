Jellystat es una aplicación de estadísticas de código abierto creada específicamente para el servidor multimedia Jellyfin, inspirada en el estilo de análisis de Tautulli para Plex. Se conecta a la API de tu servidor Jellyfin y recopila continuamente datos de reproducción, actividad del usuario e información de la biblioteca, presentándolo todo a través de gráficos interactivos y paneles detallados por usuario.

Alojar Jellystat en un VPS mantiene tu historial de visualización y los análisis del servidor completamente bajo tu control, libre de servicios de seguimiento de terceros. Una base de datos PostgreSQL incluida conserva los datos históricos de reproducción a través de las actualizaciones del contenedor, y el sistema de copia de seguridad integrado guarda tus estadísticas y configuración para que los análisis sobrevivan a las actualizaciones y migraciones sin exportaciones manuales.