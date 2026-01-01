Jellyseerr es una interfaz de solicitud y gestión de contenido multimedia para servidores multimedia autoalojados, diseñada para ofrecer a los usuarios una forma pulcra de descubrir y solicitar contenido sin acceso directo a Sonarr o Radarr. Los usuarios navegan por un catálogo extenso, envían solicitudes y reciben notificaciones cuando el contenido está disponible — mientras que los administradores aprueban las solicitudes y gestionan su cumplimiento a través de un panel de control limpio.

Alojar Jellyseerr junto con tu servidor multimedia mantiene todo el historial de solicitudes, cuentas de usuario y credenciales de integración en tu propio VPS. Los usuarios pueden navegar y solicitar contenido 24/7 desde cualquier dispositivo, con inicio de sesión único desde sus cuentas existentes de Jellyfin, Emby o Plex, lo que hace que la experiencia sea fluida desde el momento en que inician sesión.