Hasta un 70% de descuento en Jelly-Clipper

Despliega Jelly-Clipper con una instalaciĆ³n de un solo clic.

AplicaciĆ³n complementaria autoalojada para Jellyfin que crea, comparte y gestiona videoclips de tu biblioteca multimedia.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Copias de seguridad automĆ”ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Despliega Jelly-Clipper con una instalaciĆ³n de un solo clic.

Elige un plan VPS para Jelly-Clipper

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Jelly-Clipper

Jelly-Clipper is an open-source web companion to Jellyfin that turns any moment in your media library into a shareable clip. Paste a Jellyfin video URL, select a start and end point, and Jelly-Clipper produces a permanent clip stored alongside your library and accessible to every authenticated Jellyfin user on your instance.

Self-hosting Jelly-Clipper on a VPS keeps clips, downloaded source files, and the SQLite database on infrastructure you control, with no third-party uploads, no public sharing services, and a scheduled cron job that automatically reclaims storage by purging cached originals older than your retention window.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Jelly-Clipper

Recorte basado en URL

Pega una URL de video de Jellyfin y define marcas de tiempo de inicio y fin para generar un clip sin salir del navegador.

AutenticaciĆ³n de Jellyfin

Reutiliza las cuentas de usuario de Jellyfin para que solo los miembros de tu instancia de Jellyfin puedan ver, crear o administrar clips.

Biblioteca permanente de clips

Los clips guardados persisten indefinidamente en cada perfil de usuario con enlaces compartibles accesibles para el resto de la instancia.

ReproducciĆ³n local inteligente

Detecta cuando el archivo multimedia original estĆ” montado localmente y lo reproduce directamente para omitir descargas o transcodificaciones innecesarias.

Limpieza automatizada

Un trabajo cron configurable elimina los archivos fuente descargados despuĆ©s de un perĆ­odo de retenciĆ³n para que el volumen de videos se mantenga bajo control.

ĀæPor quĆ© ejecutar Jelly-Clipper en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Puedes consultar nuestra PolĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

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