Invidious es una interfaz alternativa de cÃ³digo abierto y respetuosa con la privacidad para YouTube que permite a los espectadores ver videos, explorar canales y seguir suscripciones sin exponerse al seguimiento, la publicidad o los requisitos de cuenta de YouTube. La interfaz de usuario web obtiene los datos de video a travÃ©s de un proxy del lado del servidor, por lo que YouTube nunca ve la direcciÃ³n IP del espectador, la huella digital del navegador o las cookies de sesiÃ³n; solo la IP de la instancia de Invidious aparece en los registros de YouTube.

Alojar Invidious en su propio VPS le brinda una experiencia personal de visualizaciÃ³n de YouTube sin anuncios, ademÃ¡s de la capacidad de compartir con amigos y familiares. Las suscripciones, las listas de reproducciÃ³n y el historial de visualizaciÃ³n residen en una base de datos privada de PostgreSQL en su servidor en lugar de en su cuenta de Google, y las fuentes RSS le permiten seguir canales sin tener que abrir youtube.com.