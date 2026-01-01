Despliega HortusFox con instalación de un solo clic.
Sistema de gestión de plantas autoalojado para catalogar, programar rutinas de cuidado y organizar tu jardín de forma privada.
Elige un plan VPS para HortusFox
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con HortusFox
HortusFox es una aplicación web diseñada específicamente para entusiastas de las plantas que desean gestionar sus plantas de interior y jardines con estructura y privacidad. Permite catalogar plantas con fotos, nombres de especies y atributos personalizados, organizarlas por ubicación y establecer recordatorios de cuidado recurrentes para riego, abonado y trasplante. La integración de datos meteorológicos ayuda a los jardineros de exterior a alinear los programas de cuidado con las condiciones ambientales, mientras que el reconocimiento de plantas integrado ayuda a identificar especies desconocidas.
Alojar HortusFox en tu VPS garantiza que años de registros de crecimiento, historiales de cuidado y fotos de plantas permanezcan bajo tu control total; ningún servicio en la nube de terceros puede interrumpir el acceso a los datos de tu colección o monetizar tus hábitos de jardinería.
Funciones clave de HortusFox
Recordatorios de Cuidado
Establezca tareas recurrentes para regar, fertilizar y trasplantar para que ninguna planta se olvide en una apretada agenda de cuidado.
Organización basada en la ubicación
Asigna plantas a habitaciones específicas o espacios exteriores para filtrar rápidamente tu colección y gestionar cada área de forma independiente.
Integración del Clima
Conecte los datos meteorológicos locales para alinear el cuidado de las plantas de exterior con las condiciones de lluvia y temperatura automáticamente.
Reconocimiento de Plantas
Identifique especies desconocidas a partir de fotos directamente en la aplicación, agregando datos de especies confirmadas a su catálogo sin salir de HortusFox.
Administración de inventario
Lleve un registro de macetas, fertilizantes, herramientas y suministros junto con sus plantas para que los recursos de jardinería siempre estén controlados.
Chat colaborativo
El chat grupal incorporado permite a los hogares y equipos coordinar las responsabilidades del cuidado de las plantas sin necesidad de aplicaciones de mensajería separadas.
¿Por qué ejecutar HortusFox en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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