Implementa Homebox con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Sistema de inventario domÃ©stico autohospedado para el seguimiento, la organizaciÃ³n y la gestiÃ³n de sus pertenencias personales con total privacidad.
Elige un plan VPS para Homebox
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Homebox
Homebox es un sistema de inventario y organizaciÃ³n diseÃ±ado especÃficamente para usuarios domÃ©sticos que desean dar estructura a sus pertenencias personales. Permite catalogar artÃculos con fotos, campos personalizados y etiquetas de ubicaciÃ³n, mientras se realiza un seguimiento de garantÃas, fechas de compra y valores para la documentaciÃ³n del seguro. El etiquetado con cÃ³digos QR facilita la identificaciÃ³n y localizaciÃ³n de artÃculos en diferentes habitaciones o espacios de almacenamiento.
Alojar Homebox en tu propio VPS mantiene los datos de inventario sensibles â€”incluyendo detalles sobre posesiones valiosas e historial de comprasâ€” completamente privados, sin tarifas de suscripciÃ³n, sin lÃmites de almacenamiento y sin riesgo de que un servicio de terceros interrumpa tu acceso a los datos.
Funciones clave de Homebox
Etiquetado de CÃ³digo QR
Genere y escanee cÃ³digos QR para una rÃ¡pida identificaciÃ³n de artÃculos, reduciendo el tiempo de bÃºsqueda en grandes colecciones y espacios de almacenamiento.
Seguimiento de GarantÃa
Registra las fechas de compra, garantÃas y recibos con alertas de vencimiento para que nunca pierdas un plazo para reclamar.
OrganizaciÃ³n basada en la ubicaciÃ³n
Asigne artÃculos a habitaciones especÃficas o Ã¡reas de almacenamiento y busque por ubicaciÃ³n para encontrar cualquier cosa al instante.
Seguimiento de Valor y Seguros
Registrar el valor de los artÃculos y generar informes para la documentaciÃ³n del seguro de hogar y el cÃ¡lculo del patrimonio neto.
Hogares multiusuario
Comparte tu inventario con miembros de la familia, asignando permisos para gestionar colaborativamente las posesiones del hogar.
Â¿Por quÃ© ejecutar Homebox en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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