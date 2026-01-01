Despliega Galería de Inicio con instalación en un solo clic.
Galería de fotos y videos autohospedada y basada en navegador con búsqueda de imágenes similares, reconocimiento facial y búsquedas geográficas.
Elige un plan VPS para Home Gallery
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Home Gallery
Home Gallery es una galería web de código abierto y autoalojada para archivos personales de fotos y videos. Indexa tus medios en el disco, extrae metadatos EXIF, genera previsualizaciones de múltiples resoluciones y ofrece una experiencia de navegación rápida con desplazamiento infinito que funciona igual de bien en un teléfono, tableta o computador de escritorio, sin subir nada a un servicio en la nube de terceros.
Lo que lo hace diferente es el descubrimiento consciente del contenido. Home Gallery utiliza modelos de TensorFlow para incrustar cada foto para la búsqueda de imágenes similares, ejecuta detección facial para que puedas navegar por persona, y geocodifica inversamente las coordenadas GPS en nombres de lugares legibles. Los archivos originales permanecen intactos e incluso pueden moverse fuera de línea una vez que se generan las previsualizaciones, lo que lo hace muy adecuado para archivos a largo plazo que abarcan múltiples unidades.
Funciones clave de Home Gallery
Búsqueda de imágenes similares
Elija cualquier foto y encuentre tomas visualmente similares en todo el archivo — encuentre cada atardecer, playa o imagen de mascota sin etiquetado manual.
Detección facial
Los rostros se detectan automáticamente y se agrupan, por lo que navegar por todas las fotos de una persona es un solo clic en lugar de una tarea tediosa de etiqueta por etiqueta.
Geocodificación inversa
Las coordenadas GPS en EXIF se resuelven a nombres de países, ciudades y lugares para que la galería se convierta en un mapa consultable de dónde se tomó cada foto.
Lenguaje de consulta expresivo
Filtra la biblioteca con los operadores 'y', 'o' y 'no' a través de etiquetas, fechas, lugares, caras y metadatos de la cámara para crear vistas guardadas precisas.
Soporte para fuentes desconectadas
Una vez que se extraen las previsualizaciones, el disco original puede permanecer sin conexión — perfecto para archivos distribuidos en unidades externas que no siempre están montadas.
Galería móvil PWA
La aplicación web progresiva instalable ofrece una experiencia de navegación similar a la de una aplicación en teléfonos y tabletas sin necesidad de instalación nativa ni de una tienda de aplicaciones.
¿Por qué ejecutar Home Gallery en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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