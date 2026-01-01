Hasta un 70% de descuento en Hemmelig

Implementa Hemmelig con un solo clic.

Comparta secretos cifrados y autodestructivos a travÃ©s de enlaces de un solo uso que desaparecen despuÃ©s de la primera lectura.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa Hemmelig con un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Hemmelig

Hemmelig es una aplicaciÃ³n autoalojada para compartir informaciÃ³n confidencial a travÃ©s de enlaces cifrados y autodestructibles. Las contraseÃ±as, las claves API y las notas privadas se cifran del lado del cliente antes de que salgan del navegador, por lo que el servidor solo almacena texto cifrado que no puede descifrar. Cada secreto puede protegerse con una frase de contraseÃ±a, restringirse por IP, configurarse para caducar despuÃ©s de un tiempo elegido o limitarse a un nÃºmero mÃ¡ximo de visualizaciones.

Ejecutar Hemmelig en tu propio VPS mantiene todas las credenciales compartidas fuera de la infraestructura de terceros. TÃº controlas las reglas de retenciÃ³n, los registros de acceso y el lÃ­mite de cifrado, lo que la hace adecuada para equipos que transfieren credenciales, datos de clientes o cualquier carga Ãºtil demasiado sensible para dejarla en el correo electrÃ³nico o el historial de chat.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Hemmelig

Cifrado del lado del cliente

Los secretos se cifran en el navegador con AES-256-GCM antes de la carga, por lo que el servidor nunca ve el texto en claro.

Enlaces Ãºnicos

Cada enlace se autodestruye despuÃ©s de un nÃºmero de vistas configurable o un perÃ­odo de caducidad, sin dejar rastro.

ContraseÃ±a y protecciÃ³n IP

Proteja los secretos con una frase de contraseÃ±a opcional o restrinja el acceso a rangos de IP especÃ­ficos para una capa adicional de seguridad.

Subidas de archivos encriptados

Adjuntar archivos a un secreto con el mismo cifrado de extremo a extremo que se aplica a las cargas de texto, listos para usuarios autenticados.

Compartir cÃ³digo QR

Genera cÃ³digos QR para cualquier enlace secreto para que los destinatarios puedan abrirlo en un telÃ©fono sin copiar URLs largas.

No se requiere cuenta

Cualquiera puede crear y abrir un secreto sin registrarse, mientras que las cuentas opcionales desbloquean archivos e historial.

Â¿Por quÃ© ejecutar Hemmelig en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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