Implementa Hemmelig con un solo clic.
Comparta secretos cifrados y autodestructivos a travÃ©s de enlaces de un solo uso que desaparecen despuÃ©s de la primera lectura.
Elige un plan VPS para Hemmelig
Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s
Todo lo que puedes crear con Hemmelig
Hemmelig es una aplicaciÃ³n autoalojada para compartir informaciÃ³n confidencial a travÃ©s de enlaces cifrados y autodestructibles. Las contraseÃ±as, las claves API y las notas privadas se cifran del lado del cliente antes de que salgan del navegador, por lo que el servidor solo almacena texto cifrado que no puede descifrar. Cada secreto puede protegerse con una frase de contraseÃ±a, restringirse por IP, configurarse para caducar despuÃ©s de un tiempo elegido o limitarse a un nÃºmero mÃ¡ximo de visualizaciones.
Ejecutar Hemmelig en tu propio VPS mantiene todas las credenciales compartidas fuera de la infraestructura de terceros. TÃº controlas las reglas de retenciÃ³n, los registros de acceso y el lÃmite de cifrado, lo que la hace adecuada para equipos que transfieren credenciales, datos de clientes o cualquier carga Ãºtil demasiado sensible para dejarla en el correo electrÃ³nico o el historial de chat.
Funciones clave de Hemmelig
Cifrado del lado del cliente
Los secretos se cifran en el navegador con AES-256-GCM antes de la carga, por lo que el servidor nunca ve el texto en claro.
Enlaces Ãºnicos
Cada enlace se autodestruye despuÃ©s de un nÃºmero de vistas configurable o un perÃodo de caducidad, sin dejar rastro.
ContraseÃ±a y protecciÃ³n IP
Proteja los secretos con una frase de contraseÃ±a opcional o restrinja el acceso a rangos de IP especÃficos para una capa adicional de seguridad.
Subidas de archivos encriptados
Adjuntar archivos a un secreto con el mismo cifrado de extremo a extremo que se aplica a las cargas de texto, listos para usuarios autenticados.
Compartir cÃ³digo QR
Genera cÃ³digos QR para cualquier enlace secreto para que los destinatarios puedan abrirlo en un telÃ©fono sin copiar URLs largas.
No se requiere cuenta
Cualquiera puede crear y abrir un secreto sin registrarse, mientras que las cuentas opcionales desbloquean archivos e historial.
Â¿Por quÃ© ejecutar Hemmelig en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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