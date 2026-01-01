Headscale es una alternativa autoalojada al servidor de control propietario de Tailscale, que le otorga la propiedad total de su red mallada privada de WireGuard. Donde el servicio alojado de Tailscale gestiona el intercambio de claves, la asignación de IP y las decisiones de enrutamiento, Headscale hace lo mismo en la infraestructura que usted controla, sin tarifas mensuales, sin límites de dispositivos vinculados a una suscripción y sin dependencia de un servicio en la nube de terceros.

Esta plantilla incluye Headscale con Headscale UI, un panel de control basado en navegador para gestionar usuarios, nodos y claves de preautenticación. Ambos se sirven bajo el mismo dominio HTTPS, con la interfaz web disponible en la ruta /web . Cualquier cliente compatible con Tailscale puede unirse a su red mallada inmediatamente después de apuntar su servidor de inicio de sesión a la URL de su implementación.