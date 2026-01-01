Hanko es un backend de autenticación de código abierto construido alrededor de las passkeys y el estándar WebAuthn, diseñado como una alternativa autoalojable a Auth0, Clerk y otros SaaS de identidad. Viene con un flujo de usuario completo — registro de passkeys, SSO social y empresarial, contraseñas como respaldo opcional, MFA y recuperación basada en correo electrónico — expuesto a través de una API REST limpia y componentes web integrables.

Alojar Hanko en su propio VPS mantiene las credenciales de usuario, las sesiones y los registros de auditoría dentro de su infraestructura, sin tarifas por MAU y sin dependencia de proveedor. La base de datos PostgreSQL incluida persiste las cuentas de usuario y las credenciales WebAuthn, mientras que las sesiones basadas en JWT de Hanko se integran en cualquier pila de frontend o backend.