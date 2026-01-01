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Aplicación autoalojada de gestión de comestibles y del hogar para el seguimiento de inventario de alimentos, fechas de vencimiento y listas de compras.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Grocy

Grocy es un sistema de gestión del hogar basado en la web, centrado en el inventario de alimentos. Rastrea lo que tienes, cuándo caduca y cuánto consumes, luego utiliza esos datos para generar listas de compras precisas, prevenir el desperdicio y ayudarte a planificar recetas con ingredientes que ya tienes en la despensa.

Alojarlo tú mismo en tu VPS significa que los datos de inventario de tu hogar permanecen privados, accesibles desde cualquier dispositivo familiar, ya sea en casa o en la tienda, y nunca estarán ligados a una suscripción ni serán cerrados por un proveedor. La pila ligera de PHP y SQLite funciona cómodamente junto con otros servicios incluso en un VPS modesto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Grocy

Seguimiento de la fecha de vencimiento

Registre las fechas de compra y vencimiento de cada producto para que Grocy pueda alertarle antes de que los artículos se echen a perder, reduciendo el desperdicio de alimentos en todo el hogar.

Listas de compras inteligentes

Las listas de compras se generan automáticamente a partir de los requisitos de las recetas y los umbrales mínimos de existencias, para que solo compres lo que realmente necesitas.

Escaneo de códigos de barras

Escanee los códigos de barras de los productos desde cualquier navegador móvil para buscar y registrar artículos al instante sin tener que escribir manualmente los nombres o las cantidades de los productos.

Gestión de Recetas

Guarde recetas con las cantidades de los ingredientes y deje que Grocy revise su inventario actual antes de añadir exactamente lo que falta a la lista de compras.

Integración de la Automatización del Hogar

Una API REST completa permite integraciones con Home Assistant, aplicaciones de escáner de códigos de barras y otras herramientas autoalojadas para un flujo de trabajo doméstico completamente automatizado.

¿Por qué ejecutar Grocy en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Martin K
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