Grimmory es un gestor integral de colecciones de libros autoalojado que convierte archivos digitales dispersos en una biblioteca bellamente organizada. Es compatible con libros electrónicos (EPUB, MOBI, AZW), PDF, cómics (CBZ, CBR) y audiolibros (M4B, MP3), y obtiene automáticamente títulos, portadas, descripciones y géneros de Google Books, Open Library y Amazon en el momento en que se añaden los archivos.

El autoalojamiento en su VPS elimina las cuotas de almacenamiento, el bloqueo de plataforma y la monitorización de contenido comunes en los servicios comerciales de libros electrónicos. Toda su biblioteca —junto con el progreso de lectura, los resaltados y las cuentas multiusuario— permanece en el hardware de su propiedad, accesible desde cualquier navegador o sincronizada con lectores electrónicos Kobo a través de OPDS.