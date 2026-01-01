Despliega FusionAuth con un solo clic.
Plataforma de gestión de identidad y acceso de clientes autohospedada con OAuth, SAML, inicio de sesión social, MFA y una API pensada para desarrolladores.
Elige un plan VPS para FusionAuth
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con FusionAuth
FusionAuth es una plataforma de gestión de identidad y acceso de clientes construida específicamente para desarrolladores — una alternativa autoalojada a Auth0, Okta y Cognito que ofrece OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, inicios de sesión sociales, autenticación multifactor, inicio de sesión sin contraseña y una API REST integral. Originalmente construida por Inversoft para aplicaciones de consumo de alto tráfico, escala desde un solo inquilino hasta millones de usuarios en el mismo despliegue.
Alojar FusionAuth en tu propio VPS mantiene cada cuenta de usuario, hash de contraseña, token de OAuth y registro de auditoría dentro de tu propia infraestructura, en lugar de depender de un proveedor de identidad de terceros que podría cambiar los precios o los términos. La Edición Comunitaria es completamente gratuita e incluye las características principales de autenticación y autorización utilizadas en la mayoría de los despliegues de producción.
Funciones clave de FusionAuth
OAuth, OIDC y SAML
Servidor completo de OAuth 2.0, OpenID Connect y SAML 2.0 con flujos de concesión de código de autorización, PKCE, dispositivo y credenciales de cliente listos para usar.
Inicio de sesión social y empresarial
Inicio de sesión social nativo para Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn y Twitter, además de federación genérica OIDC y SAML para clientes empresariales.
Autenticación multifactor
Aplicaciones de autenticación TOTP, SMS, correo electrónico y claves de acceso FIDO2 WebAuthn con políticas adaptativas que se ajustan según las señales de riesgo.
Multitenant por naturaleza
Aísle usuarios, aplicaciones y configuraciones en inquilinos separados para la multi-tenencia SaaS, la separación de clientes de agencia o cuentas de socios B2B.
Páginas de inicio de sesión personalizables
Personalice las páginas alojadas de inicio de sesión, registro y gestión de cuentas con los colores de su marca, logotipos y texto a través de un editor de plantillas Mustache.
REST API para todo
Cada operación en la interfaz de usuario de administración también está disponible a través de una API REST documentada y bibliotecas cliente dedicadas para Java, Node, Python, Go y más.
¿Por qué ejecutar FusionAuth en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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