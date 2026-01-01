Hasta un 70% de descuento en Foundry VTT

Implementa Foundry VTT con instalación en un solo clic.

Plataforma líder de mesa virtual para dirigir sesiones de juegos de rol de mesa en línea con mapas, hojas de personaje, automatización e integración de voz/video.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Foundry VTT con instalación en un solo clic.

Elige un plan VPS para Foundry VTT

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Foundry VTT

Foundry Virtual Tabletop es la plataforma líder comercial pero autoalojada para ejecutar juegos de rol de mesa en línea. Construido sobre un motor JavaScript modular con soporte profundo para Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu y docenas de otros sistemas a través de módulos de la comunidad, ofrece iluminación dinámica de nivel profesional, línea de visión, fichas animadas, automatización de tiradas de dados y un extenso lenguaje de macros para mecánicas de juego personalizadas.

Alojar Foundry en tu VPS mantiene cada campaña, hoja de personaje y mapa de batalla bajo tu control directo — sin tarifas SaaS por sesión, sin costos mensuales de la nube y sin acceso de terceros a los datos de juego de tus jugadores. Se requiere una licencia de Foundry de pago y se compra una sola vez en foundryvtt.com.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Foundry VTT

Iluminación y visión dinámicas

La niebla de guerra basada en casillas, los cálculos de línea de visión, las fuentes de luz dinámicas y la visión por ficha brindan a los jugadores una experiencia de exploración de mazmorras con calidad cinematográfica.

Mercado de sistemas y módulos

Soporte nativo para D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu y más de 100 sistemas adicionales a través de módulos de la comunidad y paquetes de contenido.

Automatización de Dice

Lanzador de dados incorporado con integración de chat, analizador de fórmulas y reglas por sistema que automatizan las tiradas de ataque, el daño, las tiradas de salvación y los chequeos de habilidad.

Chat de voz y video

Los canales opcionales de voz y video WebRTC se ejecutan directamente en Foundry para que los grupos no necesiten Discord, Zoom u otras herramientas externas.

Macros y JavaScript

Un sistema completo de macros con acceso JavaScript al estado del juego permite a los maestros de juego automatizar mecánicas complejas, crear botones personalizados y crear escenas dinámicas.

Campañas persistentes

Los mundos, personajes, diarios, escenas y los datos del jugador persisten entre sesiones y sobreviven a las actualizaciones del contenedor a través de un único volumen con nombre.

¿Por qué ejecutar Foundry VTT en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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