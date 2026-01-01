Fasten On-Prem es un gestor de registros médicos electrónicos (EMR) de código abierto y autoalojado que permite a individuos y familias consolidar datos de salud de médicos, hospitales, laboratorios y dispositivos conectados en un único archivo privado. Construido sobre el estándar de datos de atención médica FHIR y escrito en Go, ingiere registros a través de entrada manual y cargas de paquetes FHIR exportados desde portales de pacientes, y los presenta en una línea de tiempo unificada junto con notas, condiciones, medicamentos, alergias y resultados de laboratorio.

Alojar Fasten en su propio VPS mantiene los datos de salud personalmente identificables dentro de la infraestructura que usted controla, en lugar de un proveedor de registros de salud SaaS, lo cual es importante dada la sensibilidad del historial médico. La base de datos SQLite cifrada, el tiempo de ejecución Go de un solo binario y el registro por usuario significan que un VPS pequeño puede alojar cómodamente un registro personal o familiar completo.