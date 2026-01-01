Despliega Faraday con instalación de un solo clic.
Plataforma de gestión de vulnerabilidades de código abierto que centraliza los hallazgos de seguridad y agiliza la remediación para los equipos de seguridad.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Faraday
Faraday es una plataforma de gestión de vulnerabilidades de nivel empresarial que ofrece a los equipos de seguridad un espacio de trabajo unificado para descubrir, rastrear y corregir vulnerabilidades en toda su infraestructura. Se integra con más de 80 herramientas de seguridad, importando y normalizando automáticamente los datos de escaneo de varios escáneres y frameworks de testing para que los equipos puedan centrarse en el análisis en lugar de la manipulación manual de datos.
Alojar Faraday en su propio VPS garantiza que los hallazgos de seguridad sensibles y los registros de auditoría permanezcan bajo su control total, cumpliendo con los estrictos requisitos de cumplimiento para el manejo de datos de vulnerabilidades y ofreciendo capacidades empresariales sin los costos recurrentes de las plataformas basadas en la nube.
Funciones clave de Faraday
Más de 80 Integraciones de Herramientas
Importa automáticamente y normaliza datos de vulnerabilidad de escáneres estándar de la industria y marcos de prueba, eliminando la agregación manual de datos.
Colaboración en equipo
Los espacios de trabajo multiusuario con control de acceso basado en roles permiten a los equipos de seguridad colaborar en las evaluaciones y hacer seguimiento a la propiedad de la remediación en tiempo real.
Priorización de riesgos
El motor integrado de puntuación de riesgos y priorización ayuda a los equipos a enfocar los esfuerzos de remediación en las vulnerabilidades que representan la mayor amenaza real.
Informes de Cumplimiento
Las plantillas de informes personalizadas y los registros de auditoría ayudan a los oficiales de cumplimiento a demostrar mejoras en la postura de seguridad y a satisfacer los requisitos regulatorios.
API RESTful
Una API REST completa permite la integración con pipelines de CI/CD y herramientas SIEM, lo que permite a los equipos de DevSecOps automatizar el seguimiento de vulnerabilidades a lo largo del SDLC.
¿Por qué ejecutar Faraday en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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