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Plataforma de gestión de vulnerabilidades de código abierto que centraliza los hallazgos de seguridad y agiliza la remediación para los equipos de seguridad.

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2 núcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Faraday

Faraday es una plataforma de gestión de vulnerabilidades de nivel empresarial que ofrece a los equipos de seguridad un espacio de trabajo unificado para descubrir, rastrear y corregir vulnerabilidades en toda su infraestructura. Se integra con más de 80 herramientas de seguridad, importando y normalizando automáticamente los datos de escaneo de varios escáneres y frameworks de testing para que los equipos puedan centrarse en el análisis en lugar de la manipulación manual de datos.

Alojar Faraday en su propio VPS garantiza que los hallazgos de seguridad sensibles y los registros de auditoría permanezcan bajo su control total, cumpliendo con los estrictos requisitos de cumplimiento para el manejo de datos de vulnerabilidades y ofreciendo capacidades empresariales sin los costos recurrentes de las plataformas basadas en la nube.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Faraday

Más de 80 Integraciones de Herramientas

Importa automáticamente y normaliza datos de vulnerabilidad de escáneres estándar de la industria y marcos de prueba, eliminando la agregación manual de datos.

Colaboración en equipo

Los espacios de trabajo multiusuario con control de acceso basado en roles permiten a los equipos de seguridad colaborar en las evaluaciones y hacer seguimiento a la propiedad de la remediación en tiempo real.

Priorización de riesgos

El motor integrado de puntuación de riesgos y priorización ayuda a los equipos a enfocar los esfuerzos de remediación en las vulnerabilidades que representan la mayor amenaza real.

Informes de Cumplimiento

Las plantillas de informes personalizadas y los registros de auditoría ayudan a los oficiales de cumplimiento a demostrar mejoras en la postura de seguridad y a satisfacer los requisitos regulatorios.

API RESTful

Una API REST completa permite la integración con pipelines de CI/CD y herramientas SIEM, lo que permite a los equipos de DevSecOps automatizar el seguimiento de vulnerabilidades a lo largo del SDLC.

¿Por qué ejecutar Faraday en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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