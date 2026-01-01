ExcaliDash es una capa de gestiÃ³n autoalojada para Excalidraw que convierte una colecciÃ³n de dibujos dispersos en un espacio de trabajo organizado y con capacidad de bÃºsqueda. En lugar de hacer malabares con archivos .excalidraw individuales, obtienes un panel central donde los bocetos viven en colecciones, cada cambio se captura en el historial de versiones y los diagramas se pueden compartir a travÃ©s de enlaces con alcance. Incluye el editor completo de Excalidraw con un backend ligero, por lo que dibujar, guardar y organizar todo ocurre en una instancia privada.

Ejecutar ExcaliDash en tu propio VPS mantiene cada diagrama, boceto de arquitectura y tablero de lluvia de ideas completamente dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por puesto ni acceso de terceros a tus datos, mientras que las cuentas multiusuario opcionales y el inicio de sesiÃ³n Ãºnico OIDC permiten a los equipos colaborar de forma segura bajo tu propio control.