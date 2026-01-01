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Panel de control autoalojado para organizar, gestionar y colaborar en tus dibujos de Excalidraw con historial de versiones y uso compartido seguro de enlaces.

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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

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Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con ExcaliDash

ExcaliDash es una capa de gestiÃ³n autoalojada para Excalidraw que convierte una colecciÃ³n de dibujos dispersos en un espacio de trabajo organizado y con capacidad de bÃºsqueda. En lugar de hacer malabares con archivos .excalidraw individuales, obtienes un panel central donde los bocetos viven en colecciones, cada cambio se captura en el historial de versiones y los diagramas se pueden compartir a travÃ©s de enlaces con alcance. Incluye el editor completo de Excalidraw con un backend ligero, por lo que dibujar, guardar y organizar todo ocurre en una instancia privada.

Ejecutar ExcaliDash en tu propio VPS mantiene cada diagrama, boceto de arquitectura y tablero de lluvia de ideas completamente dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por puesto ni acceso de terceros a tus datos, mientras que las cuentas multiusuario opcionales y el inicio de sesiÃ³n Ãºnico OIDC permiten a los equipos colaborar de forma segura bajo tu propio control.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ExcaliDash

Tablero Centralizado de DiseÃ±os

Organice todos sus bocetos de Excalidraw en colecciones con miniaturas y bÃºsqueda, para que los diagramas sean fÃ¡ciles de encontrar en lugar de estar dispersos en archivos sueltos.

Historial de versiones

Cada ediciÃ³n se guarda automÃ¡ticamente como una instantÃ¡nea, lo que le permite revisar estados anteriores y restaurar versiones previas de cualquier dibujo cuando ocurren errores.

Compartir enlace con alcance

Comparta dibujos individuales a travÃ©s de enlaces con control de acceso, dando a colaboradores o partes interesadas acceso de visualizaciÃ³n o ediciÃ³n sin exponer todo su espacio de trabajo.

ColaboraciÃ³n en tiempo real

Varias personas pueden trabajar juntas en el mismo lienzo a travÃ©s de WebSockets, lo que hace que las sesiones de lluvia de ideas y diseÃ±o en vivo sean fluidas para equipos distribuidos.

AutenticaciÃ³n flexible

Funciona en modo de usuario Ãºnico o permite cuentas multiusuario con inicio de sesiÃ³n Ãºnico OIDC, adaptÃ¡ndose tanto al uso personal como a equipos mÃ¡s grandes.

Â¿Por quÃ© ejecutar ExcaliDash en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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AppFlowy es un espacio de trabajo de cÃ³digo abierto con IA pensado como alternativa a Notion

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Rastreador de hÃ¡bitos minimalista y autoalojado, enfocado en los registros diarios y las rachas.

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