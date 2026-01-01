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Servidor multimedia personal que organiza y reproduce tus videos, mÃºsica y fotos en cualquier dispositivo desde cualquier lugar.

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400 GB de espacio en disco NVMe
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Emby

Emby es un servidor multimedia personal completo que reÃºne toda tu colecciÃ³n de medios â€”pelÃ­culas, series de televisiÃ³n, mÃºsica y fotosâ€” en una Ãºnica plataforma unificada. Convierte y transmite contenido automÃ¡ticamente a cualquier dispositivo, con transcodificaciÃ³n en tiempo real que garantiza una reproducciÃ³n fluida, independientemente de las capacidades del cliente o las condiciones de la red.

Alojar Emby en tu propio VPS te brinda disponibilidad 24/7, velocidades de carga de nivel empresarial para la transmisiÃ³n remota y recursos de transcodificaciÃ³n dedicados para mÃºltiples espectadores simultÃ¡neos. Tu biblioteca multimedia y metadatos permanecen completamente bajo tu control, sin niveles de suscripciÃ³n que limiten la reproducciÃ³n o el almacenamiento.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Emby

TranscodificaciÃ³n AutomÃ¡tica

La conversiÃ³n de video y audio en tiempo real garantiza una reproducciÃ³n fluida en cualquier dispositivo, independientemente del formato de archivo original o de las capacidades del cliente.

TV en vivo y DVR

Sintoniza televisiÃ³n en vivo y programa grabaciones con un DVR incorporado, reemplazando las suscripciones de cable tradicionales con una soluciÃ³n autogestionada.

SincronizaciÃ³n MÃ³vil

Descargue contenido multimedia en telÃ©fonos inteligentes y tabletas para verlo sin conexiÃ³n, manteniendo el contenido accesible incluso sin conexiÃ³n a internet.

Controles Parentales

Establezca restricciones de contenido por usuario y horarios de visualizaciÃ³n para crear entornos multimedia seguros y apropiados para la edad para cada miembro de la familia.

Soporte multi-biblioteca

Organice pelÃ­culas, TV, mÃºsica y fotos en bibliotecas separadas con metadatos enriquecidos, carÃ¡tulas y calificaciones obtenidas automÃ¡ticamente.

Â¿Por quÃ© ejecutar Emby en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Immich es una soluciÃ³n autoalojada de alto rendimiento para gestionar fotos y vÃ­deos

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