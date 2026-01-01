Downtify es una aplicación de descarga de música autoalojada que conecta los ricos metadatos de Spotify con la biblioteca de audio de YouTube. Pega cualquier enlace de Spotify —una sola canción, un álbum o una lista de reproducción completa— y Downtify obtiene el audio y enriquece automáticamente el archivo resultante con la carátula del álbum, información del artista, números de pista, letras y etiquetas de género.

La interfaz web es intencionalmente mínima: envía una URL, recibe un archivo de audio completamente etiquetado. Los archivos descargados se almacenan en un volumen persistente, lo que facilita la integración de la colección con cualquier gestor de biblioteca multimedia. Las notificaciones de escritorio te alertan cuando finalizan las descargas grandes. El autoalojamiento te da control total sobre tu biblioteca de música sin depender de la disponibilidad de streaming o de tarifas por reproducción.