Despliega Dependency-Track con un solo clic.
Plataforma de análisis de componentes de código abierto que monitorea continuamente las listas de materiales de software en busca de vulnerabilidades, componentes desactualizados y riesgos de licencia.
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Todo lo que puedes crear con Dependency-Track
Dependency-Track es un proyecto insignia de OWASP que brinda a los equipos de seguridad e ingeniería visibilidad continua sobre el riesgo de la cadena de suministro de software. Ingiere documentos de la Lista de Materiales de Software (SBOM) en formato CycloneDX y analiza cada componente frente a fuentes autorizadas de vulnerabilidades, incluyendo la Base de Datos Nacional de Vulnerabilidades, GitHub Advisories, OSS Index y VulnDB — de modo que una única divulgación de CVE aparece inmediatamente en cada proyecto que distribuye la biblioteca afectada.
El autoalojamiento de Dependency-Track mantiene los SBOM y los hallazgos de vulnerabilidades sobre sus aplicaciones propietarias completamente dentro de su infraestructura, lo cual es importante para organizaciones con restricciones regulatorias o contractuales sobre dónde puede residir la telemetría de la cadena de suministro. La implementación respaldada por PostgreSQL conserva un registro de auditoría completo de los inventarios de componentes y las decisiones de políticas en cada lanzamiento.
Funciones clave de Dependency-Track
Ingesta de SBOM
Acepta listas de materiales CycloneDX directamente desde pipelines de CI/CD, herramientas de compilación y escáneres SCA — no se requiere la instalación de ningún agente en los hosts de la aplicación.
Inteligencia de vulnerabilidades de múltiples fuentes
Correlaciona cada componente con NVD, GitHub Advisories, OSS Index y VulnDB para que los CVEs recién divulgados aparezcan en todos los proyectos afectados de inmediato.
Motor de políticas
Defina y aplique políticas sobre la gravedad de las vulnerabilidades, las familias de licencias y la antigüedad de los componentes, y haga que las compilaciones de CI fallen cuando los proyectos infrinjan los estándares organizacionales.
Cumplimiento de la licencia
Identifica cada licencia en todo el grafo de dependencias y marca las licencias incompatibles o restringidas antes de que se incluyan en una versión.
EPSS y contexto de explotación
Prioriza los hallazgos utilizando el Sistema de Puntuación de Predicción de Explotación y los indicadores de explotación conocida, concentrando el esfuerzo de remediación en las vulnerabilidades con mayor probabilidad de ser atacadas.
API REST y webhooks
API REST completa y notificaciones salientes a Slack, Microsoft Teams, Jira y webhooks le permiten integrar los hallazgos en los flujos de trabajo de emisión de tickets y alertas existentes.
¿Por qué ejecutar Dependency-Track en Hostinger?
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