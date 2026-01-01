Despliega Dawarich en un solo clic.
Alternativa autoalojada a Google Timeline para rastrear y visualizar tu historial completo de ubicaciones en un mapa interactivo.
Elige un plan VPS para Dawarich
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Dawarich
Dawarich es una alternativa autoalojada a Google Timeline que pone tu historial de ubicaciones bajo tu propio control. Importa datos de exportaciones de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, archivos GPX y otras fuentes para construir un registro completo y con capacidad de búsqueda de todos los lugares donde has estado.
La plataforma visualiza tus movimientos como mapas interactivos con mapas de calor, líneas de ruta y superposiciones de niebla de guerra. Las estadísticas integradas muestran los países visitados, las ciudades exploradas y la distancia total recorrida, mientras que las herramientas de viaje te permiten anotar tus trayectos con fotos y notas. El uso compartido de la ubicación familiar con controles de privacidad individuales lo hace adecuado para uso doméstico. El autoalojamiento mantiene los datos de ubicación sensibles completamente en tu propia infraestructura, lejos de Google y otros terceros.
Funciones clave de Dawarich
Importación multifuente
Importa datos de ubicación de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, archivos GPX y más para construir un registro histórico completo.
Vistas de mapa interactivas
Explora tu historial como mapas de calor, líneas de ruta y superposiciones de niebla de guerra en un mapa completamente interactivo con capas personalizables.
Estadísticas de viajes
Mira cuántos países y ciudades has visitado, qué tan lejos has viajado y lleva un registro de cuántos días has pasado en cada país.
Integración de fotos
Conecta Immich o Photoprism para superponer fotos geoetiquetadas en el mapa y asociar recuerdos con viajes y ubicaciones específicas.
Compartir ubicación familiar
Comparte tu ubicación con tus familiares manteniendo controles de privacidad individuales para que cada persona decida qué expone.
¿Por qué ejecutar Dawarich en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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