Hasta un 69% de descuento en Dawarich

Despliega Dawarich en un solo clic.

Alternativa autoalojada a Google Timeline para rastrear y visualizar tu historial completo de ubicaciones en un mapa interactivo.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Garantía de reembolso por 30 días
Despliega Dawarich en un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Dawarich

Dawarich es una alternativa autoalojada a Google Timeline que pone tu historial de ubicaciones bajo tu propio control. Importa datos de exportaciones de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, archivos GPX y otras fuentes para construir un registro completo y con capacidad de búsqueda de todos los lugares donde has estado.

La plataforma visualiza tus movimientos como mapas interactivos con mapas de calor, líneas de ruta y superposiciones de niebla de guerra. Las estadísticas integradas muestran los países visitados, las ciudades exploradas y la distancia total recorrida, mientras que las herramientas de viaje te permiten anotar tus trayectos con fotos y notas. El uso compartido de la ubicación familiar con controles de privacidad individuales lo hace adecuado para uso doméstico. El autoalojamiento mantiene los datos de ubicación sensibles completamente en tu propia infraestructura, lejos de Google y otros terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Dawarich

Importación multifuente

Importa datos de ubicación de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, archivos GPX y más para construir un registro histórico completo.

Vistas de mapa interactivas

Explora tu historial como mapas de calor, líneas de ruta y superposiciones de niebla de guerra en un mapa completamente interactivo con capas personalizables.

Estadísticas de viajes

Mira cuántos países y ciudades has visitado, qué tan lejos has viajado y lleva un registro de cuántos días has pasado en cada país.

Integración de fotos

Conecta Immich o Photoprism para superponer fotos geoetiquetadas en el mapa y asociar recuerdos con viajes y ubicaciones específicas.

Compartir ubicación familiar

Comparte tu ubicación con tus familiares manteniendo controles de privacidad individuales para que cada persona decida qué expone.

¿Por qué ejecutar Dawarich en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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