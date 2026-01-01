Implementa Damselfly con una instalación de un solo clic.
Gestión de fotos basada en servidor con reconocimiento facial en el dispositivo, detección de objetos y búsqueda de metadatos de texto completo.
Elige un plan VPS para Damselfly
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Damselfly
Damselfly es una aplicación de gestión de fotografías basada en servidor, diseñada para bibliotecas muy grandes. Indexa una carpeta de imágenes de nivel superior, crea miniaturas en segundo plano y le permite buscar entre etiquetas de palabras clave IPTC, nombres de carpetas, metadatos EXIF, caras y objetos detectados a través de una rápida interfaz de usuario Blazor WebAssembly. El reconocimiento facial y la detección de objetos se ejecutan localmente y sin conexión, sin dependencia de SaaS.
Alojar Damselfly en su propio VPS mantiene los metadatos de las fotos, los vectores faciales y la estructura de la biblioteca dentro de la infraestructura que usted controla, en lugar de un servicio de fotos público. La plataforma maneja más de 500.000 catálogos de imágenes con búsquedas en menos de un segundo, admite cuentas multiusuario con derechos basados en roles y se empareja con el cliente de escritorio de Damselfly para flujos de trabajo de edición de sincronización con el portátil.
Funciones clave de Damselfly
Reconocimiento facial local
Ejecuta detección y reconocimiento facial completamente en el servidor sin dependencia de API de terceros, agrupando fotos por personas reconocidas para flujos de trabajo de búsqueda por persona.
Detección de objetos
Identifica objetos, escenas y colores de imágenes en tu biblioteca para que una búsqueda de "perro" o "playa" devuelva fotos coincidentes incluso sin etiquetado manual.
Etiquetado con palabras clave IPTC
Actualizaciones rápidas y no destructivas de palabras clave EXIF/IPTC a través de ExifTool — los JPEG no se recodifican cuando cambian las etiquetas, preservando la calidad original.
Búsqueda de metadatos de texto completo
Búsqueda en menos de un segundo entre cientos de miles de imágenes por etiqueta, carpeta, nombre de archivo, cámara, lente, rango de fechas, orientación y más.
Canasta de selección
Guarde las imágenes de los resultados de búsqueda en una cesta persistente, luego descárguelas, expórtelas con marcas de agua o sincronícelas con un escritorio con el cliente Damselfly.
¿Por qué ejecutar Damselfly en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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