Implementa COPS con un solo clic.
Servidor PHP OPDS y HTML ligero para su biblioteca de libros electrónicos Calibre, optimizado para alojamiento compartido y configuraciones de bajos recursos.
Elige un plan VPS para COPS
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) es una alternativa rápida y de solo lectura al servidor de contenido integrado de Calibre. Expone una biblioteca de Calibre existente —el archivo estándar
metadata.db— a través de una interfaz HTML simple para navegadores y una fuente OPDS para lectores de libros electrónicos como Moon+ Reader, KyBook, Aldiko y Marvin. Debido a que se ejecuta en PHP puro sin una base de datos propia, se mantiene receptivo en hardware modesto y se inicia en segundos.
Alojar COPS en un VPS proporciona a los lectores de libros electrónicos móviles un punto final de catálogo rápido sin necesidad de mantener una instancia de escritorio de Calibre en ejecución, y se combina naturalmente con Calibre-Web para los usuarios que desean un catálogo público de solo lectura separado de su interfaz de usuario de gestión completa.
Funciones clave de COPS
Feed OPDS nativo
Catálogo OPDS 1.1 integrado para que las aplicaciones de lectura móvil puedan navegar, buscar y descargar de tu biblioteca Calibre, listo para usar.
Lee Calibre metadata.db
Apunta directamente a la misma base de datos SQLite que usa Calibre — sin importación, sin biblioteca duplicada, sin paso de sincronización.
Huella ligera
PHP puro sin base de datos externa, para que se mantenga rápido en planes VPS pequeños y maneje bibliotecas con miles de títulos.
Lector en el navegador
Lee archivos EPUB directamente en el navegador a través de Monocle, para que los usuarios puedan previsualizar libros sin necesidad de descargarlos primero.
Temas y configuración personalizados
Ajustable por instancia a través de
local.php — elija un tema, establezca el tamaño de la página, restrinja el acceso o exponga múltiples bases de datos a la vez.
¿Por qué ejecutar COPS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.