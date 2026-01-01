Hasta un 70% de descuento en Cleanuparr

Implementa Cleanuparr con una instalación de un solo clic.

Limpiador de cola avanzado para la pila de Servarr que elimina automáticamente las descargas estancadas, fallidas y maliciosas.

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VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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Implementa Cleanuparr con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
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Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Cleanuparr

Cleanuparr es un gestor de descargas autoalojado diseñado específicamente para el ecosistema Servarr. Se conecta a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Whisparr, junto con qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent y rTorrent, y luego inspecciona continuamente la cola para eliminar descargas que estén estancadas, atascadas en metadatos, descargando demasiado lento, fallando al importar o que coincidan con patrones de malware conocidos, como archivos sospechosos .lnk y .zipx.

Más allá de la higiene de la cola, Cleanuparr busca proactivamente medios faltantes y actualizaciones de calidad que no cumplen con el límite, poda las semillas terminadas, elimina archivos huérfanos que ya no son rastreados por los arrs y envía alertas en cada eliminación. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene tu automatización de medios ordenada las 24 horas del día sin necesidad de supervisión manual de la cola.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Cleanuparr

Limpieza basada en tachado

Marca las descargas defectuosas con avisos configurables y elimínalas y bloquéalas automáticamente una vez que alcancen tu umbral.

Bloqueador de malware

Detecta y elimina torrents maliciosos conocidos usando patrones mantenidos por la comunidad y una lista de bloqueo incorporada de tipos de archivo sospechosos.

Integración en todo Servarr

Funciona con Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Whisparr junto con qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent y rTorrent en un solo lugar.

Búsqueda de faltantes y actualizaciones

Activa automáticamente búsquedas de elementos faltantes y mejoras de calidad que no cumplen el umbral, incluyendo el seguimiento de puntuación de formato personalizado.

Limpieza de huérfanos y siembra

Elimina descargas sin enlaces duros o referencias arr, poda semillas de larga duración y soporta flujos de trabajo conscientes de cross-seed.

Notificaciones en tiempo real

Envía alertas sobre cada infracción, eliminación o bloqueo a través de tu canal de notificación preferido para que nada pase desapercibido.

¿Por qué ejecutar Cleanuparr en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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