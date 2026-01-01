Instala ChronoFrame con un solo clic.
Galería de fotos autoalojada con análisis automático de EXIF, geocodificación inversa y un mapa interactivo de exploración para fotógrafos.
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Todo lo que puedes crear con ChronoFrame
ChronoFrame es una galería de fotos moderna de código abierto, construida para fotógrafos que quieren un hogar hermoso y consciente de los metadatos para su trabajo sin entregarlo a un servicio en la nube. Construido sobre Nuxt 4 con una rápida canalización de imágenes, analiza automáticamente los datos EXIF al subir, geocodifica inversamente las ubicaciones de las tomas, genera marcadores de posición ThumbHash para una carga instantánea y es compatible con Live Photos y Motion Photos junto con JPEG, PNG y HEIC/HEIF.
Ejecutar ChronoFrame en su VPS mantiene los originales de resolución completa, las coordenadas GPS y el historial de visualización bajo su control — sin suscripción, sin límites por foto, sin escaneo de terceros. Las fotos pueden residir en un disco local o en cualquier bucket compatible con S3, y el mapa de exploración incluido convierte cada viaje en una línea de tiempo navegable de dónde se capturó cada fotograma.
Funciones clave de ChronoFrame
Mapa interactivo de exploración
Cada foto geoetiquetada aparece en un mapa interactivo de MapLibre para que puedas explorar tu biblioteca por ubicación en lugar de desplazarte por interminables líneas de tiempo.
Análisis EXIF automático
La hora de captura, el cuerpo de la cámara, el lente, la distancia focal, la apertura y las coordenadas GPS se extraen al subir y se indexan para un filtrado y búsqueda rápidos.
Geocodificación inversa
Las coordenadas GPS se resuelven en nombres de lugares legibles para humanos a través de Nominatim o Mapbox, por lo que cada foto se etiqueta con la ciudad y el país automáticamente.
Fotos en vivo y en movimiento
El soporte nativo para iPhone Live Photos y Android Motion Photos conserva el video corto junto con la imagen fija para que los recuerdos se reproduzcan tal como fueron capturados.
Backends de almacenamiento flexibles
Almacene los originales en el disco local, cualquier almacenamiento de objetos compatible con S3, o OpenList — cambie los backends sin modificar la URL de la galería ni perder los metadatos.
¿Por qué ejecutar ChronoFrame en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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