Despliega Chibisafe con una instalación de un solo clic.
Bóveda de archivos de código abierto ultrarrápida para cargar, compartir y gestionar archivos, fotos y documentos con enlaces compartibles.
Elige un plan VPS para Chibisafe
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Chibisafe
Chibisafe es una bóveda de archivos autoalojada escrita en TypeScript que facilita compartir archivos. Sube cualquier cosa —fotos, videos, documentos, fragmentos de código— y recibe un enlace compartible instantáneo. Las subidas segmentadas garantizan que los archivos grandes se transfieran de forma fiable incluso en conexiones más lentas, mientras que una galería de mampostería limpia te permite explorar tus medios visualmente.
A diferencia de los servicios de intercambio de archivos alojados, autoalojar Chibisafe te da control total sobre el almacenamiento, las políticas de acceso y la gestión de usuarios. Ejecútalo en modo público para subidas abiertas, modo de cuentas de usuario para usuarios registrados, o modo solo por invitación para equipos privados — todo configurable desde el panel de administración integrado sin necesidad de tocar archivos de configuración.
Funciones clave de Chibisafe
Subidas de archivos fragmentadas
Divide automáticamente los archivos grandes en fragmentos para garantizar transferencias confiables incluso en conexiones inestables, sin un límite práctico en el tamaño del archivo.
Álbumes y Galerías
Organice las subidas en álbumes con enlaces de galería compartibles para distribuir colecciones de fotos o paquetes de documentos en una sola URL.
Acortador de URL Integrado
Acorte cualquier URL externa junto con el alojamiento de archivos, consolidando todas sus necesidades de uso compartido en un único servicio autoalojado.
ShareX y Soporte de iOS
La configuración nativa de ShareX y un atajo de iOS te permiten subir capturas de pantalla y archivos desde el escritorio o el móvil en segundos.
Control de Acceso Flexible
Alterne entre el modo público, cuentas de usuario o solo por invitación para controlar con precisión quién puede subir a su instancia.
¿Por qué ejecutar Chibisafe en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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