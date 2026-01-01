Implementa Castopod con una instalación de un solo clic.
Plataforma de alojamiento de podcasts de código abierto con analíticas, funciones sociales y herramientas de monetización integradas.
Elige un plan VPS para Castopod
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Castopod
Castopod es una plataforma integral de alojamiento de podcasts de código abierto diseñada para creadores que desean capacidades de publicación profesionales sin depender de servicios de alojamiento de terceros. Gestiona la administración de episodios, la generación automática de feeds RSS para su distribución a todas las plataformas principales, análisis detallados de oyentes y la integración con ActivityPub para redes sociales descentralizadas — todo en un único paquete autoalojado.
Alojar tu podcast en tu propio VPS significa que eres dueño de los datos de tu audiencia, evitas tarifas de ancho de banda por descarga y conservas el control total sobre la distribución y monetización de tu contenido sin ataduras a una plataforma.
Funciones clave de Castopod
Distribución RSS automática
Genera y mantiene automáticamente el feed RSS de tu podcast, manteniendo tu programa disponible en Spotify, Apple Podcasts y en todos los directorios principales.
Analítica de oyentes
Las estadísticas detalladas de descarga, los datos demográficos y las métricas de interacción le brindan la información sobre la audiencia necesaria para hacer crecer su programa estratégicamente.
Monetización Integrada
Las suscripciones premium y las funciones de apoyo a los oyentes le permiten construir un negocio de podcast sostenible directamente en su propia infraestructura.
Integración de ActivityPub
Conéctate con el Fediverso para que los oyentes en plataformas sociales descentralizadas puedan seguir, comentar e interactuar sin salir de su aplicación preferida.
Colaboración multiusuario
Los permisos basados en roles permiten a los equipos gestionar episodios, análisis y la publicación en varias series de podcasts desde un solo panel de control.
¿Por qué ejecutar Castopod en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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