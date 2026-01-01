Castopod es una plataforma integral de alojamiento de podcasts de código abierto diseñada para creadores que desean capacidades de publicación profesionales sin depender de servicios de alojamiento de terceros. Gestiona la administración de episodios, la generación automática de feeds RSS para su distribución a todas las plataformas principales, análisis detallados de oyentes y la integración con ActivityPub para redes sociales descentralizadas — todo en un único paquete autoalojado.

Alojar tu podcast en tu propio VPS significa que eres dueño de los datos de tu audiencia, evitas tarifas de ancho de banda por descarga y conservas el control total sobre la distribución y monetización de tu contenido sin ataduras a una plataforma.