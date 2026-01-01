Bookshelf es el sucesor de Readarr, mantenido por la comunidad, construido sobre el mismo framework 'arr' que impulsa Sonarr y Radarr. Monitoriza a tus autores favoritos, rastrea nuevos lanzamientos y descarga y organiza libros automáticamente a través de tus clientes de descarga existentes — incluyendo qBittorrent, Transmission, SABnzbd y NZBGet — antes de archivarlos en tu biblioteca de Calibre o Calibre-Web con metadatos limpios.

Alojar Bookshelf en un VPS mantiene el servicio funcionando 24/7 para que los lanzamientos se capturen en el momento en que aparecen, sin depender de que una máquina doméstica esté en línea. Los volúmenes persistentes conservan tus listas de autores, perfiles de calidad e historial de descargas a través de las actualizaciones del contenedor.