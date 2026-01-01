Hasta un 69% de descuento en Bazarr

Instala Bazarr con un solo clic.

Complemento de gestión automática de subtítulos para Sonarr y Radarr que descarga y actualiza subtítulos en toda tu biblioteca multimedia.

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Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP 21.900 /mes
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Garantía de reembolso por 30 días
Instala Bazarr con un solo clic.

Elige un plan VPS para Bazarr

-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
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Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP 64.900
COP 21.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 525.600 (valorado en COP 1.557.600). Se renueva por COP 43.900/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
COP 79.900
COP 31.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 765.600 (valorado en COP 1.917.600). Se renueva por COP 56.900/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
COP 143.900
COP 43.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 1.053.600 (valorado en COP 3.453.600). Se renueva por COP 109.900/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
COP 261.900
COP 87.900 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por COP 2.109.600 (valorado en COP 6.285.600). Se renueva por COP 189.900/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Bazarr

Bazarr es una aplicación complementaria para Sonarr y Radarr que automatiza todo el flujo de trabajo de subtítulos para tu biblioteca multimedia. Monitoriza tu biblioteca en busca de contenido nuevo y busca, descarga y organiza automáticamente subtítulos en tus idiomas preferidos a través de más de 20 proveedores, incluyendo OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed y Podnapisi. Cuando hay versiones de subtítulos mejores disponibles, Bazarr las actualiza automáticamente, sin necesidad de búsqueda manual.

Ejecutar Bazarr en un VPS dedicado le proporciona el tiempo de actividad constante y la dirección IP pública fiable necesarios para un acceso ininterrumpido a los proveedores; las redes domésticas con IP dinámicas pueden ser bloqueadas por los proveedores de subtítulos con el tiempo. Combinado con herramientas de sincronización de subtítulos que corrigen desajustes de tiempo y soporte para pistas SDH para personas con discapacidad auditiva, Bazarr ofrece una cobertura completa de subtítulos para cada pieza de contenido multimedia en tu biblioteca.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Bazarr

Integración de Sonarr y Radarr

Bazarr se conecta directamente a tu configuración arr existente y busca automáticamente subtítulos para cada película o episodio a medida que se añade a tu biblioteca.

Más de 20 proveedores de subtítulos

Busca en OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi y muchos más simultáneamente para maximizar la posibilidad de encontrar subtítulos precisos en tu idioma.

Mejoras de calidad automáticas

Cuando se lanza una mejor versión de subtítulos para contenido que ya está en tu biblioteca, Bazarr reemplaza el archivo existente automáticamente sin ninguna intervención manual.

Sincronización de subtítulos

Las herramientas de sincronización integradas ajustan la sincronización de los subtítulos para que coincida con las pistas de audio, solucionando la razón más común por la que los subtítulos se sienten desfasados incluso cuando se descargan de fuentes confiables.

Soporte para personas con discapacidad auditiva

Prefiera las pistas SDH o CC para accesibilidad — Bazarr puede priorizar subtítulos para personas con discapacidad auditiva en todos los proveedores para cada elemento en su biblioteca.

¿Por qué ejecutar Bazarr en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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