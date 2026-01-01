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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Ant Media Server CE

Ant Media Server Edición Comunitaria es un motor de streaming de código abierto diseñado para video en vivo de latencia ultrabaja. Acepta ingesta a través de RTMP, SRT y WebRTC, y entrega transmisiones a los espectadores a través de WebRTC (latencia de ~0.5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH y RTSP, todo desde un solo servidor. Un panel de administración integrado le permite gestionar transmisiones, configurar aplicaciones y monitorear conexiones sin herramientas externas.

El autoalojamiento en su propio VPS significa que no hay tarifas por transmisión, no hay restricciones de plataformas de terceros y usted tiene la propiedad total de los datos de su audiencia. Ya sea que esté construyendo una plataforma de telesalud, un aula de e-learning, una subasta en vivo o una transmisión deportiva, Ant Media Server le brinda una base lista para producción que usted controla por completo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Ant Media Server CE

WebRTC de latencia ultrabaja

Ingerir y reproducir flujos con una latencia de extremo a extremo inferior a 0.5 segundos a través de WebRTC, lo que permite experiencias de video interactivas en tiempo real.

Ingesta multiprotocolo

Acepte transmisiones en vivo de OBS, FFmpeg, cámaras IP y cualquier fuente compatible con RTMP, SRT o WebRTC sin configuración adicional.

Entrega HLS y CMAF

Sirva transmisiones a través de HLS estándar y CMAF LL-HLS para que los espectadores en cualquier dispositivo o CDN puedan ver sin complementos.

Panel de administración integrado

Administre las aplicaciones de transmisión, inspeccione las sesiones en vivo y configure los ajustes del servidor a través de la consola web integrada en el puerto 5080.

Grabación y Video bajo demanda

Grabe automáticamente transmisiones en vivo a MP4 o HLS y sírvalos como contenido bajo demanda desde el mismo servidor.

¿Por qué ejecutar Ant Media Server CE en Hostinger?

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