Despliega Ant Media Server CE con un solo clic.
Servidor de medios de código abierto que ofrece transmisión WebRTC, RTMP, SRT y HLS en menos de un segundo, con un panel de administración integrado.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Ant Media Server CE
Ant Media Server Edición Comunitaria es un motor de streaming de código abierto diseñado para video en vivo de latencia ultrabaja. Acepta ingesta a través de RTMP, SRT y WebRTC, y entrega transmisiones a los espectadores a través de WebRTC (latencia de ~0.5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH y RTSP, todo desde un solo servidor. Un panel de administración integrado le permite gestionar transmisiones, configurar aplicaciones y monitorear conexiones sin herramientas externas.
El autoalojamiento en su propio VPS significa que no hay tarifas por transmisión, no hay restricciones de plataformas de terceros y usted tiene la propiedad total de los datos de su audiencia. Ya sea que esté construyendo una plataforma de telesalud, un aula de e-learning, una subasta en vivo o una transmisión deportiva, Ant Media Server le brinda una base lista para producción que usted controla por completo.
Funciones clave de Ant Media Server CE
WebRTC de latencia ultrabaja
Ingerir y reproducir flujos con una latencia de extremo a extremo inferior a 0.5 segundos a través de WebRTC, lo que permite experiencias de video interactivas en tiempo real.
Ingesta multiprotocolo
Acepte transmisiones en vivo de OBS, FFmpeg, cámaras IP y cualquier fuente compatible con RTMP, SRT o WebRTC sin configuración adicional.
Entrega HLS y CMAF
Sirva transmisiones a través de HLS estándar y CMAF LL-HLS para que los espectadores en cualquier dispositivo o CDN puedan ver sin complementos.
Panel de administración integrado
Administre las aplicaciones de transmisión, inspeccione las sesiones en vivo y configure los ajustes del servidor a través de la consola web integrada en el puerto 5080.
Grabación y Video bajo demanda
Grabe automáticamente transmisiones en vivo a MP4 o HLS y sírvalos como contenido bajo demanda desde el mismo servidor.
¿Por qué ejecutar Ant Media Server CE en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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