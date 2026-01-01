Chương trình đối tác Hostinger

Tăng doanh thu và danh tiếng cho công ty của bạn.

Được tìm thấy trong Danh bạ Đại lý Hostinger.
Kiếm hoa hồng định kỳ từ việc gia hạn hợp đồng của khách hàng.
Xây dựng lòng tin với huy hiệu Đối tác Hostinger.
Đăng ký ngay
Tăng doanh thu và danh tiếng cho công ty của bạn.

Các lợi ích dành cho đối tác giúp đại lý của bạn phát triển

Kiếm thêm thu nhập

Kiếm hoa hồng định kỳ

Biến mỗi lượt giới thiệu thành doanh thu liên tục. Nhận 20% hoa hồng từ lượt giới thiệu mới và 10% từ việc gia hạn hợp đồng, bán chéo sản phẩm và nâng cấp dịch vụ của khách hàng.

Kiếm hoa hồng định kỳ
Tăng số lượng khách hàng

Được tìm thấy trong Danh bạ các công ty môi giới

Hãy giới thiệu công ty của bạn trong Danh bạ các công ty của Hostinger và giúp khách hàng tiềm năng tìm thấy các dịch vụ của bạn.

Được tìm thấy trong Danh bạ các công ty môi giới

Ưu đãi giới thiệu độc quyền

Nhận mã giảm giá giới thiệu độc quyền để chia sẻ với khách hàng mà bạn giới thiệu đến Hostinger.

Tiếp thị chung với Hostinger

Hãy tạo một trang đích giới thiệu có thương hiệu chung để chia sẻ với khách hàng tiềm năng và giúp thúc đẩy chuyển đổi.

Giảm 20% cho dịch vụ lưu trữ web dành cho đại lý.

Tiết kiệm chi phí khi sử dụng dịch vụ Agency Hosting với ưu đãi giảm giá 20% độc quyền từ đối tác.
Cách hoạt động

Bắt đầu với ba bước

01

Áp dụng trong một phút

Đăng nhập vào tài khoản Hostinger của bạn, truy cập Agency Hub và hoàn tất các bước đăng ký Chương trình Đối tác.
02

Được chấp thuận

Đội ngũ đối tác của chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và hỗ trợ bạn gia nhập công ty nhanh chóng, thường trong vòng hai ngày làm việc.
03

Phát triển và kiếm tiền

Bắt đầu kiếm hoa hồng định kỳ, nhận huy hiệu Đối tác Hostinger và đăng ký để được liệt kê trong Danh bạ Đại lý.
Xây dựng lòng tin

Hãy chứng tỏ với khách hàng rằng bạn là đối tác đáng tin cậy của Hostinger.

Được Hostinger xác minh chính thức.
Hiển thị huy hiệu trên trang web của bạn
Giúp khách hàng tiềm năng tin tưởng hơn vào công ty của bạn.
Đăng ký ngay
Hãy chứng tỏ với khách hàng rằng bạn là đối tác đáng tin cậy của Hostinger.

Đừng chỉ tin vào lời chúng tôi nói.

Hãy xem khách hàng trên toàn thế giới nói gì về trải nghiệm của họ với Hostinger.

“Chúng tôi thực sự coi Hostinger là tiêu chuẩn tham khảo cho các kỹ sư của mình khi cung cấp hỗ trợ.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Những người đồng sáng lập Nohma

“Tôi có thể quản lý hosting, tên miền và chứng chỉ SSL ở cùng một nơi, điều này thực sự rất tiện lợi.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Thợ rèn

“Hostinger là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời và giá cả thì không thể cạnh tranh được.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Chuyên gia tiếp thị

“Tôi đã khuyên khách hàng của mình chuyển sang Hostinger. Mọi thứ đều dễ dàng, và các tính năng mới được cập nhật liên tục.”

Anna Franques

Anna Franques

Nhà thiết kế và phát triển kỹ thuật số

“Nhờ giao diện quản trị đơn giản của Hostinger, chúng tôi có thể tự quản lý trang web WordPress của mình.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Chủ doanh nghiệp

“Chúng tôi thực sự coi Hostinger là tiêu chuẩn tham khảo cho các kỹ sư của mình khi cung cấp hỗ trợ.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Những người đồng sáng lập Nohma

“Tôi có thể quản lý hosting, tên miền và chứng chỉ SSL ở cùng một nơi, điều này thực sự rất tiện lợi.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Thợ rèn

“Hostinger là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời và giá cả thì không thể cạnh tranh được.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Chuyên gia tiếp thị

“Tôi đã khuyên khách hàng của mình chuyển sang Hostinger. Mọi thứ đều dễ dàng, và các tính năng mới được cập nhật liên tục.”

Anna Franques

Anna Franques

Nhà thiết kế và phát triển kỹ thuật số

“Nhờ giao diện quản trị đơn giản của Hostinger, chúng tôi có thể tự quản lý trang web WordPress của mình.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Chủ doanh nghiệp

Câu hỏi thường gặp về chương trình đối tác

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về Chương trình Đối tác Hostinger.

Chương trình dành cho các chuyên gia web cung cấp dịch vụ cho người khác — các freelancer, công ty web và công ty tiếp thị đều được chào đón. Bạn đang ở giai đoạn Truy cập sớm, và để được chấp thuận, bạn cần đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

  • Lưu trữ hơn 10 trang web trên Hostinger
  • Có một trang web chuyên nghiệp, hiện có với thông tin rõ ràng về dịch vụ của bạn
  • Sử dụng email công việc trùng khớp với tên miền công ty của bạn (Gmail, Yahoo và các nhà cung cấp chung chung khác không được chấp nhận)
  • Có tên công ty có thể xác minh thông qua sự hiện diện trực tuyến cơ bản
  • Gửi mô tả công ty xác thực, không sao chép từ nơi khác
  • Không có tiền sử bị đình chỉ vì lạm dụng trên Hostinger
  • Hoạt động trong một thị trường mà Hostinger chưa loại trừ rõ ràng

Để đăng ký, bạn cần vào hPanel → Agency Hub → Partner Program. Hồ sơ sẽ được xem xét trước khi phê duyệt.

Chương trình Đối tác là một mối quan hệ sâu sắc hơn, lâu dài hơn. Bạn sẽ có được hồ sơ công khai, khách hàng tiềm năng và các lợi ích ngày càng tăng khi bạn giới thiệu thêm khách hàng cho Hostinger.

  • Khả năng được liệt kê trong Danh bạ Đại lý
  • Hoa hồng định kỳ cho các giao dịch bán chéo và gia hạn, không chỉ giao dịch mua đầu tiên
  • Khách hàng tiềm năng được chuyển đến bảng điều khiển Trung tâm Đại lý của bạn
  • Trang đích giới thiệu đồng thương hiệu và phiếu giảm giá giới thiệu
  • Ưu đãi giới thiệu độc quyền cho khách hàng bạn giới thiệu
  • Giảm 20% phí lưu trữ Đại lý cho các đơn hàng mới
  • Huy hiệu Đối tác cho trang web của riêng bạn
  • Hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên

Không. Giá cả, phạm vi và thời gian giao hàng là thỏa thuận giữa bạn và khách hàng.

Các đối tác được chấp thuận sẽ có một bảng điều khiển giới thiệu riêng trong hPanel (Trung tâm đại lý → Giới thiệu → Thu nhập của tôi → Khách hàng). Bảng điều khiển này hiển thị tất cả khách hàng được giới thiệu, với chi tiết hoa hồng — đủ điều kiện, được chấp thuận, sản phẩm được giới thiệu và toàn bộ lịch sử sự kiện — có thể xem bằng cách nhấp vào từng khách hàng.

Vâng. Để duy trì tư cách Đối tác, bạn phải giới thiệu ít nhất 100 đô la doanh thu thông qua Chương trình Giới thiệu cho Hostinger. Nếu doanh thu thấp hơn ngưỡng này, tài khoản của bạn có nguy cơ bị loại khỏi chương trình.

Vâng, bất cứ lúc nào, thông qua Agency Hub trong hPanel. Hồ sơ của bạn sẽ bị xóa và các khách hàng tiềm năng đến sẽ dừng lại.

Trở thành đối tác đáng tin cậy

Hãy đăng ký tham gia Chương trình Đối tác của Hostinger và khám phá những cách thức mới để thu hút khách hàng, kiếm hoa hồng định kỳ và xây dựng uy tín.

Bắt đầu

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