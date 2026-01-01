Tăng doanh thu và danh tiếng cho công ty của bạn.
Các lợi ích dành cho đối tác giúp đại lý của bạn phát triển
Kiếm hoa hồng định kỳ
Biến mỗi lượt giới thiệu thành doanh thu liên tục. Nhận 20% hoa hồng từ lượt giới thiệu mới và 10% từ việc gia hạn hợp đồng, bán chéo sản phẩm và nâng cấp dịch vụ của khách hàng.
Được tìm thấy trong Danh bạ các công ty môi giới
Hãy giới thiệu công ty của bạn trong Danh bạ các công ty của Hostinger và giúp khách hàng tiềm năng tìm thấy các dịch vụ của bạn.
Ưu đãi giới thiệu độc quyền
Tiếp thị chung với Hostinger
Giảm 20% cho dịch vụ lưu trữ web dành cho đại lý.
Bắt đầu với ba bước
Áp dụng trong một phút
Được chấp thuận
Phát triển và kiếm tiền
Đừng chỉ tin vào lời chúng tôi nói.
“Chúng tôi thực sự coi Hostinger là tiêu chuẩn tham khảo cho các kỹ sư của mình khi cung cấp hỗ trợ.”
“Tôi có thể quản lý hosting, tên miền và chứng chỉ SSL ở cùng một nơi, điều này thực sự rất tiện lợi.”
“Hostinger là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời và giá cả thì không thể cạnh tranh được.”
“Tôi đã khuyên khách hàng của mình chuyển sang Hostinger. Mọi thứ đều dễ dàng, và các tính năng mới được cập nhật liên tục.”
“Nhờ giao diện quản trị đơn giản của Hostinger, chúng tôi có thể tự quản lý trang web WordPress của mình.”
“Chúng tôi thực sự coi Hostinger là tiêu chuẩn tham khảo cho các kỹ sư của mình khi cung cấp hỗ trợ.”
“Tôi có thể quản lý hosting, tên miền và chứng chỉ SSL ở cùng một nơi, điều này thực sự rất tiện lợi.”
“Hostinger là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời và giá cả thì không thể cạnh tranh được.”
“Tôi đã khuyên khách hàng của mình chuyển sang Hostinger. Mọi thứ đều dễ dàng, và các tính năng mới được cập nhật liên tục.”
“Nhờ giao diện quản trị đơn giản của Hostinger, chúng tôi có thể tự quản lý trang web WordPress của mình.”
Câu hỏi thường gặp về chương trình đối tác
Ai có thể đăng ký?
Chương trình dành cho các chuyên gia web cung cấp dịch vụ cho người khác — các freelancer, công ty web và công ty tiếp thị đều được chào đón. Bạn đang ở giai đoạn Truy cập sớm, và để được chấp thuận, bạn cần đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
- Lưu trữ hơn 10 trang web trên Hostinger
- Có một trang web chuyên nghiệp, hiện có với thông tin rõ ràng về dịch vụ của bạn
- Sử dụng email công việc trùng khớp với tên miền công ty của bạn (Gmail, Yahoo và các nhà cung cấp chung chung khác không được chấp nhận)
- Có tên công ty có thể xác minh thông qua sự hiện diện trực tuyến cơ bản
- Gửi mô tả công ty xác thực, không sao chép từ nơi khác
- Không có tiền sử bị đình chỉ vì lạm dụng trên Hostinger
- Hoạt động trong một thị trường mà Hostinger chưa loại trừ rõ ràng
Tôi tham gia bằng cách nào?
Để đăng ký, bạn cần vào hPanel → Agency Hub → Partner Program. Hồ sơ sẽ được xem xét trước khi phê duyệt.
Chương trình này khác với Chương trình Giới thiệu như thế nào?
Chương trình Đối tác là một mối quan hệ sâu sắc hơn, lâu dài hơn. Bạn sẽ có được hồ sơ công khai, khách hàng tiềm năng và các lợi ích ngày càng tăng khi bạn giới thiệu thêm khách hàng cho Hostinger.
Các đối tác được hưởng những lợi ích gì?
- Khả năng được liệt kê trong Danh bạ Đại lý
- Hoa hồng định kỳ cho các giao dịch bán chéo và gia hạn, không chỉ giao dịch mua đầu tiên
- Khách hàng tiềm năng được chuyển đến bảng điều khiển Trung tâm Đại lý của bạn
- Trang đích giới thiệu đồng thương hiệu và phiếu giảm giá giới thiệu
- Ưu đãi giới thiệu độc quyền cho khách hàng bạn giới thiệu
- Giảm 20% phí lưu trữ Đại lý cho các đơn hàng mới
- Huy hiệu Đối tác cho trang web của riêng bạn
- Hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên
Hostinger có tham gia vào công việc tôi làm cho khách hàng không?
Không. Giá cả, phạm vi và thời gian giao hàng là thỏa thuận giữa bạn và khách hàng.
Tôi có thể theo dõi khách hàng giới thiệu và hoa hồng như thế nào?
Các đối tác được chấp thuận sẽ có một bảng điều khiển giới thiệu riêng trong hPanel (Trung tâm đại lý → Giới thiệu → Thu nhập của tôi → Khách hàng). Bảng điều khiển này hiển thị tất cả khách hàng được giới thiệu, với chi tiết hoa hồng — đủ điều kiện, được chấp thuận, sản phẩm được giới thiệu và toàn bộ lịch sử sự kiện — có thể xem bằng cách nhấp vào từng khách hàng.
Có yêu cầu về hoạt động tối thiểu để duy trì tư cách đối tác không?
Vâng. Để duy trì tư cách Đối tác, bạn phải giới thiệu ít nhất 100 đô la doanh thu thông qua Chương trình Giới thiệu cho Hostinger. Nếu doanh thu thấp hơn ngưỡng này, tài khoản của bạn có nguy cơ bị loại khỏi chương trình.
Tôi có thể rời khỏi chương trình được không?
Vâng, bất cứ lúc nào, thông qua Agency Hub trong hPanel. Hồ sơ của bạn sẽ bị xóa và các khách hàng tiềm năng đến sẽ dừng lại.