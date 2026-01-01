รับความช่วยเหลือทันทีจาก Kodee ตัวแทนฝ่ายสนับสนุน AI ของคุณ
เหตุใด Kodie จึงเป็นตัวเปลี่ยนเกม
มีการดำเนินการไปแล้วกว่า 500 รายการและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อัตราความสำเร็จ 85%
พร้อมให้บริการทันที
ประหยัดเงินเพื่อประหยัดเงินให้คุณ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้านับล้านที่พึงพอใจ
Kodee เข้าใจข้อกังวลของฉันอย่างรวดเร็วและให้คำแนะนำที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาของฉันได้โดยไม่สับสน
Kodee ซึ่งเป็นระบบ AI ให้ความช่วยเหลือของพวกเขา ยอดเยี่ยมมาก จริงๆ แล้วฉันชอบใช้มันมากกว่าการคุยกับคน เพราะฉันไม่รู้สึกว่าถูกเร่งรีบ
ผู้ช่วย AI ของพวกเขาอย่าง Kodee มีประโยชน์มาก ๆ แทนที่จะแนะนำให้ฉันไปอ่านเอกสารช่วยเหลือมากมาย มันกลับช่วยจัดการสิ่งต่าง ๆ ในบัญชีของฉันจริง ๆ เหมือนมีผู้ดูแลระบบรุ่นเยาว์คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเลย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Kodee
Kodee คืออะไร?
Kodee คือตัวแทนฝ่ายสนับสนุน AI ของ Hostinger ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการเว็บไซต์และบริการของคุณผ่านการแชทง่ายๆ สามารถดำเนินการระดับผู้ดูแลระบบได้มากกว่า 500 รายการ ตั้งแต่การย้ายเว็บไซต์ การสร้างข้อมูลสำรอง ไปจนถึงการจัดการระเบียน DNS และการตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Kodee
Kodee รองรับผลิตภัณฑ์ Hostinger ใดบ้าง?
Kodee ครอบคลุมระบบนิเวศของ Hostinger อย่างครบวงจร ทั้งเว็บโฮสติ้ง, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, โดเมน และการชำระเงิน ไม่ว่าคุณจะจัดการอะไร Kodee ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ
Kodee สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของฉันได้จริงหรือไม่ หรือแค่ตอบคำถามเท่านั้น?
ทั้งสองอย่าง – แต่สิ่งที่ทำให้ Kodee แตกต่างออกไปคือมันลงมือทำ แทนที่จะชี้ให้คุณไปดูเอกสารช่วยเหลือ Kodee จะเชื่อมต่อโดเมน อัปเดตการตั้งค่า DNS ติดตั้งปลั๊กอิน และอื่นๆ อีกมากมายโดยตรงในบัญชีของคุณ
Kodee สามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?
ใช่แล้ว Kodee สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่คุณเข้าถึง Hostinger รวมถึงบนมือถือและแม้แต่ WhatsApp ดังนั้นจึงสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันทีเพียงแค่ส่งข้อความ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่ไหนก็ตาม
ถ้า Kodee แก้ปัญหาของฉันไม่ได้ จะเกิดอะไรขึ้น?
Kodee จัดการการโต้ตอบด้านการสนับสนุนได้ถึง 85% โดยอัตโนมัติ สำหรับเรื่องใดๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการทำงานของ Kodee ระบบจะเชื่อมต่อคุณกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ เพื่อให้คุณได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอน