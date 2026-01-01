รับความช่วยเหลือทันทีจาก Kodee ตัวแทนฝ่ายสนับสนุน AI ของคุณ

Kodee จัดการแชทมากกว่า 45,000 ครั้งต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการบริการ การเขียนบทความในบล็อก หรือการย้ายเว็บไซต์ ทั้งหมดนี้ทำได้ผ่านการสนทนาง่ายๆ เพียงครั้งเดียว
Kodee พร้อมให้บริการคุณในทุกผลิตภัณฑ์ของ Hostinger แม้กระทั่งบนโทรศัพท์ของคุณ เพียงแค่บอกความต้องการของคุณ

ย้ายเว็บไซต์
เร่งความเร็วขึ้น
สร้างข้อมูลสำรอง
ค้นหาการตั้งค่าใน hPanel
จัดการเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ
เหตุใด Kodie จึงเป็นตัวเปลี่ยนเกม

มีการดำเนินการไปแล้วกว่า 500 รายการและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Kodee สามารถดำเนินการในระดับผู้ดูแลระบบได้มากกว่า 500 รายการ รวมถึงการย้ายเว็บไซต์ การสำรองข้อมูล และการตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์

อัตราความสำเร็จ 85%

Kodee สามารถแก้ไขคำขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่ได้ภายในครั้งแรก โดยไม่ต้องมีการติดต่อสื่อสารไปมาหลายรอบ

พร้อมให้บริการทันที

Kodee พร้อมให้บริการตลอดเวลา ไม่ต้องรอคิวหรือนัดหมายให้ติดต่อกลับ รับความช่วยเหลือได้ทันทีที่คุณต้องการ

ประหยัดเงินเพื่อประหยัดเงินให้คุณ

ด้วยการจัดการด้านการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ Kodee ช่วยลดต้นทุนและส่งต่อส่วนลดเหล่านั้นให้กับลูกค้า

ชอบใช้ WhatsApp ไหม? Kodee ก็มีให้บริการนะ

รับความช่วยเหลือแบบเดียวกันในด้านการวางแผน การตั้งค่า และการแก้ไขปัญหา ได้ในแอปที่คุณใช้งานอยู่แล้ว
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้านับล้านที่พึงพอใจ

Kodee เข้าใจข้อกังวลของฉันอย่างรวดเร็วและให้คำแนะนำที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาของฉันได้โดยไม่สับสน

Anas Rk

Kodee ซึ่งเป็นระบบ AI ให้ความช่วยเหลือของพวกเขา ยอดเยี่ยมมาก จริงๆ แล้วฉันชอบใช้มันมากกว่าการคุยกับคน เพราะฉันไม่รู้สึกว่าถูกเร่งรีบ

Yvonne McChesney

ผู้ช่วย AI ของพวกเขาอย่าง Kodee มีประโยชน์มาก ๆ แทนที่จะแนะนำให้ฉันไปอ่านเอกสารช่วยเหลือมากมาย มันกลับช่วยจัดการสิ่งต่าง ๆ ในบัญชีของฉันจริง ๆ เหมือนมีผู้ดูแลระบบรุ่นเยาว์คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเลย

Philip

บอกโคดีไป ถือว่าเรียบร้อยแล้ว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Kodee

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ Kodee ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า AI ของเราได้ที่นี่

Kodee คืออะไร?

Kodee คือตัวแทนฝ่ายสนับสนุน AI ของ Hostinger ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการเว็บไซต์และบริการของคุณผ่านการแชทง่ายๆ สามารถดำเนินการระดับผู้ดูแลระบบได้มากกว่า 500 รายการ ตั้งแต่การย้ายเว็บไซต์ การสร้างข้อมูลสำรอง ไปจนถึงการจัดการระเบียน DNS และการตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Kodee

Kodee รองรับผลิตภัณฑ์ Hostinger ใดบ้าง?

Kodee ครอบคลุมระบบนิเวศของ Hostinger อย่างครบวงจร ทั้งเว็บโฮสติ้ง, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, โดเมน และการชำระเงิน ไม่ว่าคุณจะจัดการอะไร Kodee ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ

Kodee สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของฉันได้จริงหรือไม่ หรือแค่ตอบคำถามเท่านั้น?

ทั้งสองอย่าง – แต่สิ่งที่ทำให้ Kodee แตกต่างออกไปคือมันลงมือทำ แทนที่จะชี้ให้คุณไปดูเอกสารช่วยเหลือ Kodee จะเชื่อมต่อโดเมน อัปเดตการตั้งค่า DNS ติดตั้งปลั๊กอิน และอื่นๆ อีกมากมายโดยตรงในบัญชีของคุณ

Kodee สามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?

ใช่แล้ว Kodee สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่คุณเข้าถึง Hostinger รวมถึงบนมือถือและแม้แต่ WhatsApp ดังนั้นจึงสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันทีเพียงแค่ส่งข้อความ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่ไหนก็ตาม

ถ้า Kodee แก้ปัญหาของฉันไม่ได้ จะเกิดอะไรขึ้น?

Kodee จัดการการโต้ตอบด้านการสนับสนุนได้ถึง 85% โดยอัตโนมัติ สำหรับเรื่องใดๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการทำงานของ Kodee ระบบจะเชื่อมต่อคุณกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ เพื่อให้คุณได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอน

