ติดตั้ง Bitwarden ใน 1 คลิก
เซิร์ฟเวอร์จัดการรหัสผ่าน Bitwarden อย่างเป็นทางการแบบติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เอง พร้อมบริการฐานข้อมูล MariaDB โดยเฉพาะ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bitwarden
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bitwarden
Bitwarden เป็นเซิร์ฟเวอร์จัดการรหัสผ่านอย่างเป็นทางการที่สร้างและดูแลโดย Bitwarden Inc. เทมเพลตนี้จะติดตั้ง Bitwarden lite ซึ่งเป็นการแจกจ่ายแบบคอนเทนเนอร์เดียวของผู้จำหน่าย พร้อมด้วยฐานข้อมูล MariaDB โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการนำ API ของ Bitwarden มาใช้งานใหม่โดยชุมชน โดยจะรันโค้ดเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับที่ Bitwarden จัดส่งให้กับลูกค้าของตนเอง ดังนั้น พฤติกรรมของ Vault การเข้ารหัส และความถี่ในการอัปเดตจึงมาจากผู้จำหน่ายโดยตรง
การโฮสต์ด้วยตนเองบน VPS ของคุณเองจะเก็บรายการ Vault ไฟล์แนบ และไฟล์ทั้งหมดไว้ในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม ในขณะที่อุปกรณ์ของคุณยังคงใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Bitwarden อย่างเป็นทางการ แอปเดสก์ท็อป แอปมือถือ และ CLI Traefik จะอยู่ด้านหน้าคอนเทนเนอร์พร้อมใบรับรอง Let's Encrypt อัตโนมัติ ซึ่งตอบสนองความต้องการ HTTPS ที่ไคลเอนต์ Bitwarden บังคับใช้ Bitwarden แนะนำ lite สำหรับการใช้งานส่วนตัวและโฮมแล็บ
ฟีเจอร์หลักของ Bitwarden
เซิร์ฟเวอร์ Bitwarden อย่างเป็นทางการ
รันโค้ดเซิร์ฟเวอร์ที่ Bitwarden Inc. สร้างและดูแล ดังนั้น การแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและการอัปเดตจะมาจากผู้จำหน่ายโดยตรง
ความเข้ากันได้กับลูกค้าอย่างเป็นทางการ
ส่วนขยายเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป แอปพลิเคชันมือถือ และ Bitwarden CLI เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองโดยไม่ต้องแก้ไขใดๆ
ห้องนิรภัยที่เข้ารหัสแบบครบวงจร
ข้อมูลถูกเข้ารหัสบนอุปกรณ์ของคุณภายใต้โมเดล Zero-Knowledge ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์จึงไม่สามารถเห็นรหัสผ่านหลักของคุณได้
องค์กรและการแชร์
แบ่งปันข้อมูลรับรองกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานผ่านองค์กรและคอลเลกชันด้วยการควบคุมการเข้าถึงแบบต่อผู้ใช้
บริการเสริมสำหรับองค์กร
SSO SCIM provisioning และการบันทึกเหตุการณ์รวมอยู่ในอิมเมจ และสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อใบอนุญาตกำหนดให้ใช้
ทำไมจึงเรียกใช้ Bitwarden บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม