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Servidor para compartir pantalla autoalojado con un relé TURN integrado para conexiones WebRTC confiables a través de cualquier firewall.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Screego

Screego es un servidor de código abierto para compartir pantalla que permite a los equipos colaborar de forma remota sin enrutar contenido sensible de la pantalla a través de un SaaS de terceros. Utiliza WebRTC para la transmisión de baja latencia e incluye un servidor de retransmisión TURN para que las conexiones se realicen con éxito a través de firewalls corporativos restrictivos y NAT simétrico — eliminando la razón más común por la que la pantalla compartida falla en otras herramientas.

Implementar Screego en tu propio VPS te proporciona un punto final permanente para compartir pantalla bajo tu control total. Sin límites de capacidad de reunión, sin costos de suscripción por anfitrión y sin acceso de terceros al contenido compartido. Los participantes se unen a través de cualquier navegador moderno sin necesidad de complementos ni descargas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Screego

Retransmisor TURN Integrado

Screego incluye un servidor TURN/STUN para que las conexiones WebRTC tengan éxito a través de firewalls corporativos y NAT simétrico sin requerir un servicio de retransmisión externo.

Unión sin plugins

Los espectadores se unen a las salas a través de un enlace compartido en cualquier navegador moderno — no se requiere extensión, descarga de cliente ni registro de cuenta.

Múltiples Salas Simultáneas

Ejecuta cualquier número de sesiones de pantalla compartida independientes simultáneamente, cada una con su propio enlace de invitación y transmisión aislada.

Sin límites de capacidad

Aloja sesiones ilimitadas con participantes ilimitados — la capacidad está determinada por los recursos de tu VPS, no por un nivel de precios.

Métricas de Prometheus

Exponer un endpoint /metrics para el scraping de Prometheus para rastrear salas activas, conexiones TURN y ancho de banda de retransmisión a lo largo del tiempo.

¿Por qué ejecutar Screego en Hostinger?

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