Screego es un servidor de código abierto para compartir pantalla que permite a los equipos colaborar de forma remota sin enrutar contenido sensible de la pantalla a través de un SaaS de terceros. Utiliza WebRTC para la transmisión de baja latencia e incluye un servidor de retransmisión TURN para que las conexiones se realicen con éxito a través de firewalls corporativos restrictivos y NAT simétrico — eliminando la razón más común por la que la pantalla compartida falla en otras herramientas.

Implementar Screego en tu propio VPS te proporciona un punto final permanente para compartir pantalla bajo tu control total. Sin límites de capacidad de reunión, sin costos de suscripción por anfitrión y sin acceso de terceros al contenido compartido. Los participantes se unen a través de cualquier navegador moderno sin necesidad de complementos ni descargas.