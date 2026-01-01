Implementa RustDesk con un solo clic de instalación.
Servidor de escritorio remoto de código abierto que le da control total sobre el acceso remoto seguro sin tarifas de suscripción ni enrutamiento de datos a través de terceros.
Elige un plan VPS para RustDesk
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con RustDesk
RustDesk es una plataforma de escritorio remoto de código abierto construida en Rust, que ofrece una alternativa autoalojada a TeamViewer y AnyDesk sin límites de uso, restricciones de puestos o costos de licencia recurrentes. Despliega dos componentes de servidor — hbbs para la gestión de conexiones y hbbr para el reenvío — permitiendo conexiones directas peer-to-peer con un respaldo automático cuando los firewalls impiden el enrutamiento directo.
Alojar el servidor de RustDesk por cuenta propia significa que tus sesiones de acceso remoto nunca se enrutan a través de infraestructura de terceros. Las claves de cifrado, los registros de conexión y las políticas de acceso permanecen bajo tu control, lo que lo hace adecuado para equipos de TI con estrictos requisitos de cumplimiento.
Funciones clave de RustDesk
Sin Tasas de Suscripción
Elimina los costos de licencia por puesto típicos de las soluciones comerciales de escritorio remoto, haciéndolo económico para equipos en crecimiento.
Cifrado de extremo a extremo
Todas las sesiones remotas están cifradas, con claves criptográficas almacenadas en su propio servidor en lugar de un proveedor comercial.
Clientes multiplataforma
Las aplicaciones cliente están disponibles para Windows, macOS, Linux, Android e iOS, lo que permite el acceso remoto desde prácticamente cualquier dispositivo.
P2P con respaldo de retransmisión
Establece conexiones directas punto a punto para un rendimiento óptimo, recurriendo automáticamente a la retransmisión cuando NAT o los firewalls intervienen.
Acceso desatendido
Soporta sesiones remotas desatendidas para la gestión de servidores y el mantenimiento fuera de horario sin requerir a alguien en la máquina remota.
¿Por qué ejecutar RustDesk en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Atlas CMMS
CMMS autoalojado para órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos