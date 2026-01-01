Roundcube es un cliente de webmail de código abierto con una larga trayectoria, utilizado por proveedores de hosting, universidades y quienes autoalojan para ofrecer a cualquier buzón IMAP una interfaz web rápida y moderna. Se conecta a tus servidores IMAP y SMTP existentes —no es un servidor de correo en sí mismo—, lo que significa que mantienes tu proveedor de buzón actual mientras obtienes una interfaz pulida y personalizable con gestión de carpetas de arrastrar y soltar, conversaciones en hilos, contactos y un sistema de plugins.

Autoalojar Roundcube en tu propio VPS mantiene las sesiones de webmail, las libretas de direcciones y las preferencias de usuario en una infraestructura que tú controlas, lejos de los servicios de webmail de terceros que perfilan el tráfico o limitan las funciones de la cuenta.