Hasta un 69% de descuento en Roundcube

Cliente de webmail IMAP basado en navegador con una interfaz similar a la de escritorio para leer, escribir y organizar correos electrónicos.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todo lo que puedes crear con Roundcube

Roundcube es un cliente de webmail de código abierto con una larga trayectoria, utilizado por proveedores de hosting, universidades y quienes autoalojan para ofrecer a cualquier buzón IMAP una interfaz web rápida y moderna. Se conecta a tus servidores IMAP y SMTP existentes —no es un servidor de correo en sí mismo—, lo que significa que mantienes tu proveedor de buzón actual mientras obtienes una interfaz pulida y personalizable con gestión de carpetas de arrastrar y soltar, conversaciones en hilos, contactos y un sistema de plugins.

Autoalojar Roundcube en tu propio VPS mantiene las sesiones de webmail, las libretas de direcciones y las preferencias de usuario en una infraestructura que tú controlas, lejos de los servicios de webmail de terceros que perfilan el tráfico o limitan las funciones de la cuenta.

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Funciones clave de Roundcube

Cliente de correo web IMAP

Se conecta a cualquier servidor IMAP y SMTP para que puedas usar Roundcube como interfaz para un buzón de correo existente sin migrar cuentas.

Piel elástica adaptable

La interfaz predeterminada de Elastic se adapta a pantallas de escritorio, tabletas y teléfonos, brindando una experiencia de sensación nativa en todos los dispositivos.

Libreta de direcciones integrada

Administra contactos personales y compartidos, grupos de contactos y directorios LDAP junto con tus mensajes sin salir de la bandeja de entrada.

Ecosistema de plugins

Amplía la funcionalidad con plugins para filtros managesieve, autenticación de dos factores, calendarios, cifrado y más.

Hilos de conversaciones

Agrupa los mensajes relacionados en hilos de conversación con búsqueda de texto completo y filtros rápidos para mantener los buzones ocupados manejables.

Soporte multilenguaje

Se envía con traducciones en más de 70 idiomas y es compatible con las preferencias de idioma y zona horaria por usuario de forma predeterminada.

¿Por qué ejecutar Roundcube en Hostinger?

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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