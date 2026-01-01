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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con Rocket.Chat

Rocket.Chat es una plataforma de comunicación en equipo completamente de código abierto en la que confían más de 12 millones de usuarios y desplegada en miles de organizaciones en todo el mundo, incluyendo la NASA, la Marina de los EE. UU. y Deutsche Telekom. Ofrece canales, mensajes directos, videoconferencias, intercambio de archivos, pantalla compartida y un amplio ecosistema de integración — todo sin depender de infraestructura de terceros.

Alojar Rocket.Chat en tu propio VPS le da a tu equipo un centro de comunicación privado sin tarifas por usuario y con control total sobre tus datos. Esta implementación utiliza MongoDB con un conjunto de réplicas para una alta integridad de datos, asegurando que tus mensajes, archivos e historial de conversaciones permanezcan duraderos y accesibles. La cuenta de administrador inicial se crea automáticamente utilizando las credenciales configuradas durante la implementación.

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Funciones clave de Rocket.Chat

Mensajería en tiempo real

Conversaciones de equipo organizadas en canales persistentes con hilos, reacciones, mensajes anclados y búsqueda de texto completo en todo el historial.

Llamadas de video y audio

Videoconferencia integrada con uso compartido de pantalla a través de Jitsi, BigBlueButton o WebRTC nativo — no se requieren herramientas de reunión externas.

Bandeja de entrada omnicanal

Gestiona las conversaciones con los clientes desde LiveChat, correo electrónico, WhatsApp, Telegram y otros canales en una sola bandeja de entrada unificada.

Seguridad empresarial

LDAP, SAML SSO, autenticación de dos factores, cifrado de extremo a extremo y control de acceso granular basado en roles para entornos con altos requisitos de cumplimiento.

Integraciones amplias

Conéctate a GitHub, Jira, GitLab y cientos de otras herramientas a través de webhooks, comandos slash y un mercado de aplicaciones integrado.

¿Por qué ejecutar Rocket.Chat en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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