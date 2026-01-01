Implementa Remmina con un solo clic.
Cliente de escritorio remoto multiprotocolo compatible con RDP, VNC, SSH y SPICE, accesible desde cualquier navegador web.
Elige un plan VPS para Remmina
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Remmina
Remmina es un cliente de escritorio remoto con muchas funciones que admite los protocolos RDP, VNC, SSH y SPICE dentro de una sola aplicación, entregado a través de una interfaz basada en navegador. Al contenerizar Remmina en un VPS, obtienes acceso a servidores Windows, escritorios Linux y máquinas virtuales desde cualquier dispositivo —laptops administradas, tablets o computadoras públicas— sin instalar clientes nativos ni configurar software por dispositivo.
Centralizar Remmina en un VPS crea un host de salto seguro donde los perfiles de conexión y las credenciales se almacenan en una infraestructura controlada en lugar de dispersarse en dispositivos de punto final. Los equipos se benefician de un acceso compartido y configurado de manera consistente a todos los sistemas remotos, y los nuevos miembros pueden conectarse a cada servidor requerido de inmediato sin una configuración individual.
Funciones clave de Remmina
Acceso multiprotocolo
Conéctese a través de RDP, VNC, SSH o SPICE desde la misma interfaz, cubriendo servidores Windows, escritorios Linux y máquinas virtuales KVM en un solo lugar.
Interfaz basada en navegador
Acceda a sistemas remotos desde cualquier dispositivo con un navegador web — no se requiere la instalación de un cliente nativo en laptops administradas, tabletas o estaciones de trabajo compartidas.
Perfiles de Conexión Guardados
Almacene los detalles de conexión y las credenciales para cada sistema remoto para que los equipos puedan conectarse al instante sin volver a introducir nombres de host y datos de autenticación.
Portapapeles y Transferencia de Archivos
Comparta el contenido del portapapeles y transfiera archivos entre su sesión local y sistemas remotos a través de protocolos compatibles para flujos de trabajo sin interrupciones entre máquinas.
Almacenamiento centralizado de credenciales
Mantenga las contraseñas de acceso remoto en una infraestructura VPS segura en lugar de en dispositivos de punto final que podrían perderse, ser robados o comprometidos.
¿Por qué ejecutar Remmina en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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