Hasta un 69% de descuento en Remark42

Despliega Remark42 con una instalación de un solo clic.

Motor de comentarios de código abierto centrado en la privacidad para blogs y sitios web — una alternativa ligera y autoalojada a Disqus.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Remark42 con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Remark42

Remark42 es un motor de comentarios ligero y de código abierto para blogs y sitios web, diseñado como una alternativa que respeta la privacidad a Disqus, Facebook Comments y otras plataformas de comentarios comerciales. Escrito en Go para un bajo consumo de memoria y alta concurrencia, se incrusta mediante un único fragmento de JavaScript en cualquier sitio web — HTML estático, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js o cualquier otro framework — para añadir discusiones en hilos sin rastrear visitantes ni mostrar anuncios.

Alojar Remark42 en tu propio VPS mantiene cada comentario, voto y cuenta de los lectores dentro de tu infraestructura en lugar de ser extraídos por un SaaS de terceros para datos publicitarios. La pila compacta se ejecuta en un único contenedor con almacenamiento BoltDB incrustado — no se requiere una base de datos o caché separada.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Remark42

Fácil incrustación

Inserta un solo fragmento de JavaScript en cualquier sitio web para añadir comentarios encadenados — funciona con sitios estáticos, blogs y cualquier framework que permita HTML personalizado.

OAuth multiprovedor

Los visitantes inician sesión con Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, o mediante autenticación anónima o por enlace de correo electrónico.

La privacidad primero

Sin píxeles de seguimiento, sin cookies de terceros, sin perfiles de comportamiento — Remark42 solo almacena lo necesario para mostrar comentarios y notificaciones.

Markdown e hilos

Soporte completo de Markdown incluyendo bloques de código, respuestas anidadas, votación, y edición/eliminación con ventanas de tiempo configurables.

Herramientas de moderación

Herramientas de administración integradas para moderación masiva, bloqueo de IP, filtrado de lenguaje ofensivo, búsqueda de comentarios y notificaciones por correo electrónico/Telegram sobre nuevos comentarios.

Respaldo y exportación

Almacenamiento compacto de BoltDB con copias de seguridad diarias automáticas, importador para comentarios de Disqus y WordPress, y exportación JSON para migración.

¿Por qué ejecutar Remark42 en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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