REDAXO es un sistema de gestiÃ³n de contenido PHP de cÃ³digo abierto creado desde 2004 que otorga a los desarrolladores control total sobre la salida del sitio web. A diferencia de los CMS con opiniones preestablecidas que imponen una estructura HTML fija, REDAXO permite crear mÃ³dulos personalizados que definen exactamente cÃ³mo se ingresa y se renderiza el contenido, desde pÃ¡ginas de aterrizaje mÃ­nimas hasta grandes portales multilingÃ¼es.

Alojar REDAXO en tu propio VPS significa que eres dueÃ±o de tu contenido, datos y personalizaciones sin tarifas de plataforma ni restricciones de proveedor. Esta plantilla combina REDAXO con MariaDB 10.11 y auto-instala el CMS en el primer inicio, para que puedas iniciar sesiÃ³n en el panel de administraciÃ³n y comenzar a construir de inmediato.