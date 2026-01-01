Raneto es una base de conocimientos ligera y de cÃ³digo abierto, construida sobre Node.js, que convierte una carpeta de archivos Markdown en un sitio de documentaciÃ³n limpio y con capacidad de bÃºsqueda. No hay base de datos que gestionar; el contenido reside como archivos .md de texto plano en un directorio que tÃº controlas, lo que facilita el control de versiones, las copias de seguridad y la creaciÃ³n de contenido con tu editor favorito. El editor web incluido permite la ediciÃ³n en el navegador para usuarios no tÃ©cnicos, mientras que los desarrolladores pueden crear contenido directamente en su herramienta Markdown preferida y dejar que Git gestione el historial.

Alojar Raneto en un VPS te proporciona una base de conocimientos privada de tu total propiedad, sin dependencia de proveedores, sin tarifas por usuario y con contenido que reside como archivos portÃ¡tiles en lugar de una base de datos propietaria.