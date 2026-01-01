Despliega Raneto con un solo clic.
Wiki de base de conocimientos con tecnologÃa Markdown para Node.js â€” contenido basado en archivos con un lector y editor de navegador limpios.
Elige un plan VPS para Raneto
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Raneto
Raneto es una base de conocimientos ligera y de cÃ³digo abierto, construida sobre Node.js, que convierte una carpeta de archivos Markdown en un sitio de documentaciÃ³n limpio y con capacidad de bÃºsqueda. No hay base de datos que gestionar; el contenido reside como archivos
.md de texto plano en un directorio que tÃº controlas, lo que facilita el control de versiones, las copias de seguridad y la creaciÃ³n de contenido con tu editor favorito. El editor web incluido permite la ediciÃ³n en el navegador para usuarios no tÃ©cnicos, mientras que los desarrolladores pueden crear contenido directamente en su herramienta Markdown preferida y dejar que Git gestione el historial.
Alojar Raneto en un VPS te proporciona una base de conocimientos privada de tu total propiedad, sin dependencia de proveedores, sin tarifas por usuario y con contenido que reside como archivos portÃ¡tiles en lugar de una base de datos propietaria.
Funciones clave de Raneto
Contenido basado en archivos
Los artÃculos son archivos Markdown simples en un directorio de contenido â€” haz control de versiones con git, haz copias de seguridad con rsync, edita con cualquier herramienta que te guste.
Editor en el navegador
El editor integrado permite a los usuarios no tÃ©cnicos actualizar pÃ¡ginas directamente desde el navegador sin tocar el sistema de archivos o ejecutar git.
BÃºsqueda de texto completo
La bÃºsqueda rÃ¡pida en memoria en todas las pÃ¡ginas permite a los lectores encontrar contenido de inmediato sin salir del sitio de documentaciÃ³n.
JerarquÃa de categorÃas
La estructura de carpetas se convierte en el Ã¡rbol de navegaciÃ³n, con un orden de clasificaciÃ³n personalizado a travÃ©s de metadatos por carpeta para que tu IA refleje tu contenido.
DiseÃ±o temÃ¡tico
Cambia o extiende el tema predeterminado para que coincida con tu marca â€” los temas de Raneto son paquetes sencillos de HTML, CSS y JS.
Â¿Por quÃ© ejecutar Raneto en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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