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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Raneto

Raneto es una base de conocimientos ligera y de cÃ³digo abierto, construida sobre Node.js, que convierte una carpeta de archivos Markdown en un sitio de documentaciÃ³n limpio y con capacidad de bÃºsqueda. No hay base de datos que gestionar; el contenido reside como archivos .md de texto plano en un directorio que tÃº controlas, lo que facilita el control de versiones, las copias de seguridad y la creaciÃ³n de contenido con tu editor favorito. El editor web incluido permite la ediciÃ³n en el navegador para usuarios no tÃ©cnicos, mientras que los desarrolladores pueden crear contenido directamente en su herramienta Markdown preferida y dejar que Git gestione el historial.

Alojar Raneto en un VPS te proporciona una base de conocimientos privada de tu total propiedad, sin dependencia de proveedores, sin tarifas por usuario y con contenido que reside como archivos portÃ¡tiles en lugar de una base de datos propietaria.

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Funciones clave de Raneto

Contenido basado en archivos

Los artÃ­culos son archivos Markdown simples en un directorio de contenido â€” haz control de versiones con git, haz copias de seguridad con rsync, edita con cualquier herramienta que te guste.

Editor en el navegador

El editor integrado permite a los usuarios no tÃ©cnicos actualizar pÃ¡ginas directamente desde el navegador sin tocar el sistema de archivos o ejecutar git.

BÃºsqueda de texto completo

La bÃºsqueda rÃ¡pida en memoria en todas las pÃ¡ginas permite a los lectores encontrar contenido de inmediato sin salir del sitio de documentaciÃ³n.

JerarquÃ­a de categorÃ­as

La estructura de carpetas se convierte en el Ã¡rbol de navegaciÃ³n, con un orden de clasificaciÃ³n personalizado a travÃ©s de metadatos por carpeta para que tu IA refleje tu contenido.

DiseÃ±o temÃ¡tico

Cambia o extiende el tema predeterminado para que coincida con tu marca â€” los temas de Raneto son paquetes sencillos de HTML, CSS y JS.

Â¿Por quÃ© ejecutar Raneto en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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