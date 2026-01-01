Implementa Ralph con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Plataforma de cĆ³digo abierto para la gestiĆ³n de activos de TI y la infraestructura de centros de datos con una API REST completa.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Ralph
Ralph es un sistema de gestiĆ³n de activos de cĆ³digo abierto y CMDB (Base de Datos de GestiĆ³n de ConfiguraciĆ³n) construido por Allegro para gestionar la infraestructura de TI a escala. Cubre todo el ciclo de vida de los activos ādesde la compra y asignaciĆ³n hasta el retiroā tanto en racks de centros de datos como en entornos de back-office, con visualizaciĆ³n integrada del centro de datos para diseĆ±os de racks y planificaciĆ³n de capacidad de energĆa.
Alojar Ralph en tu propio VPS le da a tu equipo de TI una Ćŗnica fuente de verdad para el inventario de hardware, licencias de software, contratos y acuerdos de soporte sin costos de suscripciĆ³n por activo. Una API REST integral hace que Ralph sea fĆ”cil de integrar con los sistemas existentes de tickets, monitoreo y adquisiciones.
Funciones clave de Ralph
Seguimiento del ciclo de vida de los activos
Rastree cada activo desde la orden de compra hasta la asignaciĆ³n, el mantenimiento y la desincorporaciĆ³n, con un historial completo y un registro de auditorĆa para el cumplimiento y la elaboraciĆ³n de informes de costos.
VisualizaciĆ³n de centros de datos
Mapee la distribuciĆ³n fĆsica de los racks con la funciĆ³n de arrastrar y soltar, monitoree el consumo de energĆa por rack y planifique las expansiones de capacidad antes de que llegue el hardware.
REST API
Una API REST completa le permite integrar Ralph con sistemas de tickets, plataformas de monitoreo y herramientas de adquisiciĆ³n para automatizar las actualizaciones de inventario y eliminar la entrada de datos duplicados.
GestiĆ³n de licencias de software
Rastree licencias de software, contratos y acuerdos de soporte junto con los activos de hardware para que siempre sepa quĆ© estĆ” licenciado, dĆ³nde estĆ” implementado y cuĆ”ndo vencen las renovaciones.
Flujos de trabajo personalizados
Define estados de flujo de trabajo flexibles para las etapas del ciclo de vida de los activos, para que tus procesos de adquisiciĆ³n, operaciones y desmantelamiento se apliquen de manera consistente en todo el equipo.
ĀæPor quĆ© ejecutar Ralph en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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