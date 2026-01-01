Rackula es un diseñador visual de racks de código abierto que ayuda a los administradores de sistemas, entusiastas de homelabs y técnicos de AV a planificar diseños de racks de servidores a través de una interfaz de arrastrar y soltar. Soporta tamaños de rack estándar de 1U a 48U, viene con una biblioteca de imágenes de dispositivos reales sincronizadas desde NetBox, y te permite exportar diagramas terminados como PNG, PDF o SVG para documentación.

Alojar Rackula en un VPS mantiene cada diagrama de rack, dispositivo personalizado y diseño de equipo bajo tu control en lugar de dentro de un SaaS de proveedor. La implementación persistente comparte diseños entre navegadores y dispositivos a través de una API de backend, soporta el uso compartido de URL y códigos QR para entregas rápidas a técnicos remotos, y protege las operaciones de mutación detrás de una autenticación integrada.